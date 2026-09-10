Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu stat kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması ile ilgili dev proje tamamlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü kulüp başkanlarını ağırladığı toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da proje sunuldu ve onayı alındı. Dün kulübün resmi sitesinden detaylar taraftarlarla paylaşıldı.

Planlama için şu bilgiler verildi: "İlk etapta çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.