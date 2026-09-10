Fenerbahçe'ye 64 bin kişilik yeni stat! Başkan Erdoğan onay verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde vaat ettiği Ülker Stadyumu'nun kapasitesini 64 bine çıkarma projesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği dev operasyon için 50 milyon euro harcanacak, kulübün yıllık geliri ise yaklaşık 25 milyon euro artacak.
Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu stat kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması ile ilgili dev proje tamamlandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü kulüp başkanlarını ağırladığı toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da proje sunuldu ve onayı alındı. Dün kulübün resmi sitesinden detaylar taraftarlarla paylaşıldı.
Planlama için şu bilgiler verildi: "İlk etapta çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.
Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.
GELİR 25 MİLYON EURO ARTACAK
Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle Kadıköy'ün kalbinde yer alan stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon euro olması planlanıyor."
İnşaat süresi 12 ay olarak belirlenirken çatının yükselme aşamasında birkaç maçın başka statta oynanacağı da aktarıldı.