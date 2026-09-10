DEVLER LİGİ'NE 18 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Turnuvaya daha önce 5 kez katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, en son 2007-2008 sezonunda mücadele etmişti. İlk kez 1996-1997 sezonunda bu organizasyonda yer alan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti.

Kanarya, en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek finalle yaptı ve İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.