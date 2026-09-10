Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe ile AS Roma 2026/27 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Jesus Gil Manzano tarafından yönetilecek maç, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe-AS Roma maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından çıktığı ilk maçta taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, organizasyonun ilk haftasında sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmada VAR'da İspanyol Cesar Soto, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak. Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-AS Roma maçını www.ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe; Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne dönmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında alacağı galibiyetle hem turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak hem de son dönemdeki olumsuz havayı dağıtmak istiyor.
İşte iki takımın karşılaşmada sahaya sürmesi beklenen 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.
Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Wesley, Dybala, Soule, Malen.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte Roma karşılaşması öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek. UEFA tarafından 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio, kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.