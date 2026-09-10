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Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile AS Roma 2026/27 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Jesus Gil Manzano tarafından yönetilecek maç, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe-AS Roma maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından çıktığı ilk maçta taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, organizasyonun ilk haftasında sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmada VAR'da İspanyol Cesar Soto, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak. Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-AS Roma maçını www.ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe; Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne dönmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında alacağı galibiyetle hem turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak hem de son dönemdeki olumsuz havayı dağıtmak istiyor.

İşte iki takımın karşılaşmada sahaya sürmesi beklenen 11'leri...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Wesley, Dybala, Soule, Malen.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Roma karşılaşması öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek. UEFA tarafından 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio, kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 4

DEVLER LİGİ'NE 18 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Turnuvaya daha önce 5 kez katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, en son 2007-2008 sezonunda mücadele etmişti. İlk kez 1996-1997 sezonunda bu organizasyonda yer alan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti.

Kanarya, en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek finalle yaptı ve İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 5

ROMA SERİE A'DA COŞUYOR

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, İtalya Serie A'da yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligde 3 maçta 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Roma, rakip filelere 10 gol gönderirken, kalesinde 1 gol gördü.

Başkent ekibinde Donyell Malen, 5 golle ön plana çıkarken, Matias Soule 2 gol, Mario Hermoso, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli de 1'er golle katkı sağladı.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 6

İLK DEFA ROMA'YA KARŞI

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada mücadele edecek. İki ekip 2014 yılının yaz aylarında Roma Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı yaptı ve 3-3 berabere sona erdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan'ın, sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibine transferi gerçekleşmişti.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 7

İTALYA TAKIMLARIYLA 16. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar İtalyan ekipleriyle 15 kez sahada karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu süreçte; Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina ve Lazio ile 2'şer kez, Palermo ile de 1 defa karşılaştı. Kanarya, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 10 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 8

AVRUPA'DA 307. MÜSABAKA

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 307. kez sahne alacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan mücadelelerde 122 galibiyet alırken, 117 müsabakada ise rakiplerine boyun eğdi, 67 maçta da berabere kaldı. Kanarya, 417 golle rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 426 gol gördü.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 9
DEVLER ARENASI'NDA 41. MÜCADELE

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 maçta sahen aldı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 42 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 70 gol gördü.

Fenerbahçe Roma maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönüyor: Maç saat kaçta hangi kanalda? - 10

AVRUPA'DA İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertliler ile 3 farklı sezonda 24 kez Avrupa takımın başında yer aldı.

Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 kez maça çıkan Kartal, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

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