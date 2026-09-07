Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik süreç: Beşiktaş yenilgisi sonrası gözler Roma maçıyla başlayacak 3 karşılaşmada
Fenerbahçe'de derbi sonrası yönetim kötü futbolun nedenlerini masaya yatırırken, gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Roma, Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaların deneyimli teknik adamın geleceğini belirleyebileceği öne sürüldü.
Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin yankıları sürüyor. Ligin henüz 4. haftasında alınan 2. yenilgi, gözleri teknik direktör İsmail Kartal'a çevirdi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
4 MAÇTA 2 YENİLGİ MORALLERİ BOZDU
Sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftalık periyotta 2 mağlubiyet yaşadı. Kısa süre önce 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak büyük bir coşku yaşayan Kanarya'da, Beşiktaş karşısında alınan bu sürpriz yenilgi takımın havasını dağıttı. Erken gelen puan kayıpları, şampiyonluk yolunda camiada endişe yaratmaya başladı.
YÖNETİMDEN DERBİ KRİTİĞİ
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın derbinin son düdüğünün ardından yönetim kurulu üyeleriyle Chobani Stadı'nda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Oynanan futbol nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan yönetimin, takımın ortaya koyduğu kötü performansın nedenlerini masaya yatırdığı iddia edildi.