YAKINDA 3 HEDEF MAÇ

Milli ara öncesinde kritik bir dönemece girecek olan Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ardından Gaziantep FK deplasmanına gidecek ve daha sonrasında Eyüpspor'u konuk edecek.