Dev derbinin faturası belli oldu: PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’i “hakaret”, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.