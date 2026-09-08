Dev derbinin faturası belli oldu: PFDK sevkleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’i “hakaret”, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK sevkleri şu şekilde:
1- İstanbul Başakşehir FK Kulübü futbolcusu Umut Dilan Bozok'un, 4 Eylül 2026 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,
İstanbul Başakşehir FK Kulübü teknik sorumlusu Nuri Şahin'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
2- Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün, 4 Eylül 2026 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası medyada yaptığı beyanlarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü masörü Batuhan Erkan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü masörü Ozan Abaylı'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü masörü Serdal Yılmaz'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü görevlisi Mestan Hüseyin Çilekçi'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
3- Erzurumspor FK Kulübü antrenörü Ziya Akçeken'in, 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 6 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
4- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün, 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın müsabaka sonrası medyada yaptığı beyanlarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
5- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün, 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Beşiktaş A.Ş. Kulübü futbolcusu Dusan Vlahovic'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
6- Kasımpaşa A.Ş. Kulübü'nün, 6 Eylül 2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Kasımpaşa A.Ş. Kulübü antrenörü İlker Püren'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 7 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
7- Kocaelispor Kulübü'nün, 6 Eylül 2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Samsunspor A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve Ek-1. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
8- Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün, 6 Eylül 2026 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası öncesinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulübün resmî sosyal medya hesabından (X) yayımlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın müsabaka öncesinde kulübün resmî sosyal medya hesabından (X) yayımlanan paylaşımındaki açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
9- Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Metin Diyadin'in, 6 Eylül 2026 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yaptığı açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.
10- Göztepe A.Ş. Kulübü'nün, 7 Eylül 2026 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Göztepe A.Ş. Kulübü futbolcusu Ogün Bayrak'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.