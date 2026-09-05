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Derbi mağlubiyeti sonrası Skriniar’dan sitem dolu sözler: Daha fazla böyle devam edemeyiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derbi mağlubiyeti sonrası Skriniar’dan sitem dolu sözler: Daha fazla böyle devam edemeyiz

Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, “Daha fazla böyle devam edemeyiz. Ofansif ve hücum hattında daha iyi çözümler üretmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

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1-0 geriye düştüğü derbide muazzam bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tansiyonu yüksek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, "Daha fazla böyle devam edemeyiz. Ofansif ve hücum hattında daha iyi çözümler üretmeliyiz." dedi.

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