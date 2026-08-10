Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için Graz'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 21.30’da Sturm Graz’a konuk olacak Fenerbahçe, Graz’a geldi. Sarı-lacivertlilerde Ederson ve Musaba kafilede yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Graz şehrine geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Graz'a gelen sarı-lacivertli takımda, Ederson ve Musaba kafilede yer almadı. Öte yandan başkan vekili Barış Göktürk ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Yasemin Babayiğit, İsmail Balcı ve Savaş Adalet de takımla birlikte Graz'a geldi.