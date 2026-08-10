Fenerbahçe'de Sturm Graz mesaisi tamamlandı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacağı Sturm Graz maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki son antrenmanın ardından sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek kritik karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı takip etti.

Sturm Graz maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptıkları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.