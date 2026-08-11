CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz

Karşılaşmada VAR görevini Cesar Soto Grado, AVAR görevini ise Valentin Gomez yapıyor.

TALİSCA'NIN YÜKSELEN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, yeni sezonda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 resmi maçın 3'ünde de birer gol atarak takımın skor yükünü çeken isim oldu. Talisca'nın bugün oynanacak müsabakada da Fenerbahçe'nin hücumda en önemli kozu olması bekleniyor.