CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşma Liebenau Stadyumu'nda oynanıyor.
Kritik mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar üstleniyor.
Karşılaşmada VAR görevini Cesar Soto Grado, AVAR görevini ise Valentin Gomez yapıyor.
İŞTE 11'LER
FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
STURM GRAZ: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta
TALİSCA'NIN YÜKSELEN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, yeni sezonda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 resmi maçın 3'ünde de birer gol atarak takımın skor yükünü çeken isim oldu. Talisca'nın bugün oynanacak müsabakada da Fenerbahçe'nin hücumda en önemli kozu olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyip Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkması halinde rakibi, Çekya ekibi Sparta Prag ile Fransız takımı Olympique Lyon eşleşmesinin galibi olacak.
İki ekip arasında Çekya'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Sparta Prag kazandı. Fransa'da oynanacak rövanş maçı ise bugün TSİ 21.30'da başlayacak.