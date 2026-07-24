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Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, taktik ve fiziksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonları ile noktalandı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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