Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, taktik ve fiziksel çalışmalar yaptı.