Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, taktik ve fiziksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı.
Antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonları ile noktalandı.