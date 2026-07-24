"Fenerbahçe'ye benziyorlar" Tolga Sarıtaş'ın baba-oğul pozuna güldüren yorum

Oyuncu Tolga Sarıtaş'ın oğlu Ali ile paylaştığı yeni fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü. Baba-oğul arasındaki benzerlik dikkat çekerken, bir takipçisinin yaptığı "Fenerbahçe'ye benziyorlar" yorumu paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun yıllardır birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının haziran ayında Alaçatı'da evlenen oyuncu, 2025 yılının eylül ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Çift, oğulları Ali'yi uzun süre kamuoyundan uzak büyütmeyi tercih etti. Son dönemde ise zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aile hayatlarından kesitler paylaşmaya başladı.

RESMEN BABASININ KOPYASI Son olarak Tolga Sarıtaş'ın oğlu Ali ile verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşım, binlerce beğeni alırken takipçilerden çok sayıda yorum geldi.

Fotoğrafın ardından sosyal medya kullanıcıları, minik Ali'nin babasına olan benzerliğine dikkat çekti. Sosya medyada öne çıkan yorumlardan bazıları: "Adam kendini doğurmuş", "Resmen babasının kopyası" ve "Fenerbahçe'ye benziyorlar"

Oyunculuğa genç yaşta başlayan Tolga Sarıtaş, "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Söz", "Arıza", "Baba" ve son olarak "Teşkilat" dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.