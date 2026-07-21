Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi karşılaşmasında Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte mücadelede yaşananlar…
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaydettiği şık golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Schulze topu kornere çeldi.
16. dakikada Prekop'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Janza dar açıdan kaleye sert bir şut gönderdi. Yakın köşede kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.
27. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Semedo, son çizgiden pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Bartuğ, bekletmeden kaleye sert bir şut gönderdi. Son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0