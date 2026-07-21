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Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi karşılaşmasında Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte mücadelede yaşananlar…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaydettiği şık golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Schulze topu kornere çeldi.

16. dakikada Prekop'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Janza dar açıdan kaleye sert bir şut gönderdi. Yakın köşede kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 2

27. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Semedo, son çizgiden pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Bartuğ, bekletmeden kaleye sert bir şut gönderdi. Son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 3

(İKİNCİ YARI)

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada sol tarafta topla buluşan Levent ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Talisca'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 4

63. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Bartuğ'un önünde kaldı. Bartuğ'un bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası kale önünde Greenwood kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 5

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezonun ilk maçında yeni transferlerden Nathan Ake'ye de görev verdi.

Kalede Mert Günok'a eldiveni teslim eden Kartal, en uçta Talisca'yı kullandı. Geçtiğimiz sezon stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde sol bekte başladı.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 6

AKE 11'DE, GREENWOOD YEDEK

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de ilk resmi maçta kadroya dahil oldu. Hollandalı stoper Nathan Ake mücadeleye 11'de başlarken, Mason Greenwood ise kulübede yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'in tedavisi sürüyor.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 7

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 8

İRFAN CAN KAHVECİ, 289 GÜN SONRA FENERBAHÇE FORMASIYLA

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren ve geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmasının ardından devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formasına kavuştu.

Son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe forması giyen İrfan Can, 289 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giydi.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 9

İSMAİL KARTAL'IN 4. DÖNEMİNDE İLK MAÇI

Haziran ayında yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun futbol A takımının başına getirdiği İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçına Gornik Zabrze karşılaşmasıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar 65 yaşındaki teknik adama yoğun destek verirken, sık sık "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratında bulunuldu. Kartal, daha önce 2014-2015, 2021-2022 (sezonun ikinci yarısı), 2023-2024 sezonlarında sarı-lacivertlileri çalıştırdı.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 10

DIRK KUYT'A TRİBÜNLERDEN İLGİ

Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında top koşturan ve bu süreçte şampiyonluk da yaşayan Dirk Kuyt, sezon öncesi yardımcı antrenörlük görevine getirilirken, bugünkü maçta da taraftarlar tarafından ilgi gördü. Kuyt'ın saha kenarına çıkmasıyla alkışlanırken, Hollandalı teknik adam da tribünleri selamladı.

Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze - 11

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe sahasında 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Yönetim tarafından Maraton Alt Tribünü'ne maç öncesi sarı tişörtler dağıtıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala stat hoparlöründen anons yapılırken, taraftarlar sarı tişörtleriyle Maraton Alt Tribünü'nde tek renkte bütünlük sağladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterileri yapılırken, taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlendi.

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