Kanarya rövanş öncesi avantajı kaptı! Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

Haziran ayında yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun futbol A takımının başına getirdiği İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçına Gornik Zabrze karşılaşmasıyla çıktı.

DIRK KUYT'A TRİBÜNLERDEN İLGİ

Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında top koşturan ve bu süreçte şampiyonluk da yaşayan Dirk Kuyt, sezon öncesi yardımcı antrenörlük görevine getirilirken, bugünkü maçta da taraftarlar tarafından ilgi gördü. Kuyt'ın saha kenarına çıkmasıyla alkışlanırken, Hollandalı teknik adam da tribünleri selamladı.