Fenerbahçe'nin santrfor listesine Gabriel Jesus ile Folarin Balogun eklendi: Kararı teknik rapor belirleyecek

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood transferine çevrilirken, hücum hattına yapılacak takviye için de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE'DE FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Daha önce İngiliz golcü Ollie Watkins ile Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un yanı sıra Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'in de Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Son olarak listeye iki önemli isim daha eklendi.