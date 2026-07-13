Fenerbahçe'nin santrfor listesine Gabriel Jesus ile Folarin Balogun eklendi: Kararı teknik rapor belirleyecek
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood transferi beklenirken, santrfor arayışında da yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce Ollie Watkins, Alexander Sörloth ve Darwin Nunez isimleri gündeme gelirken, listeye Gabriel Jesus ile Folarin Balogun da eklendi.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood transferine çevrilirken, hücum hattına yapılacak takviye için de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR
Daha önce İngiliz golcü Ollie Watkins ile Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un yanı sıra Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'in de Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Son olarak listeye iki önemli isim daha eklendi.
GABRİEL JESUS SÜRPRİZİ
Fanatik'in haberine göre Arsenal'de gözden çıkarılan Gabriel Jesus için yeni bir gelişme yaşandı. Haberde, oyuncunun temsil haklarını yürüten Branchini Ailesi'ne ait şirketin, 29 yaşındaki Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye getirebileceği yönünde sarı-lacivertli yönetime mesaj ilettiği belirtildi.
Gabriel Jesus ile daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.
FOLARİN BALOGUN DA ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'ye önerilen bir diğer isim ise Monaco forması giyen Folarin Balogun oldu.
ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da görev yapan 25 yaşındaki golcüye özellikle Almanya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtilirken, menajeri Emeka Obasi'nin oyuncusuna daha iyi şartlarda yeni bir sözleşme sağlayabilmek amacıyla Balogun'u Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.
KARARI TEKNİK EKİP VERECEK
Fenerbahçe yönetiminin, santrfor transferi konusunda nihai kararını vermeden önce futbol direktörü Oğuz Çetin ve ekibinin hazırlayacağı teknik raporu beklediği öğrenildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından listedeki isimlerle ilgili yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN SANTRFOR TRANSFERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni forvet adayları kimler?
Son iddialara göre Gabriel Jesus ile Folarin Balogun, Fenerbahçe'nin değerlendirdiği yeni santrfor adayları arasında yer alıyor.
Daha önce hangi isimler gündeme gelmişti?
Sarı-lacivertlilerin santrfor listesinde daha önce Ollie Watkins, Alexander Sörloth ve Darwin Nunez'in isimleri de yer almıştı.
Fenerbahçe transfer kararını ne zaman verecek?
Habere göre yönetim, futbol direktörü Oğuz Çetin ve ekibinin hazırlayacağı teknik değerlendirme raporunun ardından nihai kararını verecek.