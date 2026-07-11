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Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp performansları doğrultusunda hazırlayacağı rapor, sarı-lacivertli ekipte bazı isimlerin geleceğini belirleyecek. Takımda 3 futbolcu için yol ayrımına gelinirken, nihai karar Avusturya kampının ardından verilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 1

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar Avusturya kampında tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 2

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hem yeni sezonun oyun planını şekillendiren hem de kadrosunu yeniden yapılandıran sarı-lacivertlilerde önemli değişiklikler kapıda.

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Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 3

Bir yandan transfer hamleleri için mesai harcanırken, diğer yandan bazı futbolcuların geleceği kamp performanslarının ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 4

JUVENTUS EDERSON İÇİN PUSUDA

Sarı-lacivertli ekipte geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı kaleci Ederson için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 5

beIN SPORTS'un haberine göre, Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'un tecrübeli file bekçisini yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 6

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon Euro olan 32 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, yönetimin olası teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 7

Özellikle Avusturya kampının ardından Ederson'un geleceğine ilişkin tablonun netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 8

MUSABA İÇİN İNGİLTERE'DEN ÇİFT HANELİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'ya İngiltere'den ciddi talipler çıktı.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 9

Ada ekiplerinin 25 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, çift haneli milyon euroluk bir teklifin sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 10

Kulübe yakın kaynaklar, Musaba'nın bu bedel karşılığında takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu öne sürüyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta görev yapan ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Hollandalı oyuncunun geleceğinin Avusturya kampının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 11

Yönetimin, beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 12

FRED'İN GELECEĞİ KAMP PERFORMANSINA BAĞLI

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred oldu.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 13

Tecrübeli futbolcuya ülkesinden birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtilirken, yönetimin masasında bulunan tekliflerin Avusturya kampının ardından değerlendirileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 14

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili nihai kararını kamp sürecindeki performansı ve takım içindeki rolünü göz önünde bulundurarak vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek 15

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Fred'in takımda kalıp kalmayacağı, kamp sonrasında hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda netlik kazanacak.

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