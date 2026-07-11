Fenerbahçe'de 3 isim için kritik karar! Kamp raporu her şeyi değiştirecek
2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp performansları doğrultusunda hazırlayacağı rapor, sarı-lacivertli ekipte bazı isimlerin geleceğini belirleyecek. Takımda 3 futbolcu için yol ayrımına gelinirken, nihai karar Avusturya kampının ardından verilecek. İşte detaylar...
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar Avusturya kampında tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hem yeni sezonun oyun planını şekillendiren hem de kadrosunu yeniden yapılandıran sarı-lacivertlilerde önemli değişiklikler kapıda.
Bir yandan transfer hamleleri için mesai harcanırken, diğer yandan bazı futbolcuların geleceği kamp performanslarının ardından netlik kazanacak.
JUVENTUS EDERSON İÇİN PUSUDA
Sarı-lacivertli ekipte geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı kaleci Ederson için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre, Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'un tecrübeli file bekçisini yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.