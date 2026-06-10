Fenerbahçe’de yeni dönem resmen başladı! Aziz Yıldırım mazbatasını aldı
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Fenerbahçe’de yeni dönem resmen başladı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Kulüp binasındaki törende yeni yönetim göreve resmen başlarken, program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı. Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruya göre Aziz Yıldırım, kulübün yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz yapılmaması nedeniyle süreç resmen kesinleşti.
Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin katıldığı mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi.
8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yöneticilere mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takdim etti.
Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı.