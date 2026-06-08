Fenerbahçe'de seçim sonuçları kesinleşti! Aziz Yıldırım resmen başkan oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı. Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruya göre Aziz Yıldırım, kulübün yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz yapılmaması nedeniyle süreç resmen kesinleşti.