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Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'a ilk tebriklerden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü Yıldırım'a yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar netleşti.

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Sarı-lacivertli camianın tercihi Aziz Yıldırım'dan yana olurken, Yıldırım kulübün yeni başkanı seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ilk tebriklerden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü Yıldırım'ı kutlayarak yeni yönetim kuruluna görev süresince başarılar diledi.

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