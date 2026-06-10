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Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürecinde Hakan Safi'nin prensip anlaşmasına vardığı, seçimi kazanarak yeniden koltuğa oturan Aziz Yıldırım'ın da kadroya katmak için devreye girdiği Hakan Çalhanoğlu transferinde son nokta konuldu.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 1

Fenerbahçe'nin geride kalan olaylı genel kurulu öncesinde başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaştıklarını ilan etmişti. Safi, büyük ses getiren açıklamasında, "Taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik" ifadelerini kullanarak camiaya müjdeyi vermişti.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 2

Ancak Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesi üzerine bu transfer resmiyete dökülemedi. Seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeniden başkanı olan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının da milli takımın kaptanını sarı-lacivertli formayla buluşturmak adına hemen harekete geçtiği ve transfer şartlarını zorladığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 3

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ise Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası getirecekse, madem her yıl bir seçim yapıyorlar belki gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 4

İTALYAN BASINI DUYURDU: "AYRILIĞA KESİNLİKLE İZİN YOK"

Transfer dedikodularıyla ilgili İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre; Inter yönetimi, Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'nin resmi ilgisine ve ısrarına rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına kesin olarak izin vermeyecek.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 5

Mavi-siyahlı ekibin, tecrübeli futbolcuyu takımın omurgası olarak gördüğü ve transfer tekliflerini değerlendirmeye dahi almadan Fenerbahçe'ye kapıları tamamen kapattığı belirtildi.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 6

CHRİSTİAN CHİVU İÇİN "DOKUNULMAZ"

Haberin detaylarında, Inter'in başında bulunan Teknik Direktör Christian Chivu'nun da bu kararda büyük rol oynadığı aktarıldı.

Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme 7

Raporlara göre Rumen teknik adam, 32 yaşındaki milli yıldızı yeni sezon planlamasında takımın en kritik halkası ve "dokunulmaz" isimlerinden biri olarak görüyor.

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