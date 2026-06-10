Fenerbahçe istiyordu! Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ise Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi var ve onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası getirecekse, madem her yıl bir seçim yapıyorlar belki gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız." ifadelerini kullanmıştı.