Fenerbahçe'de tarihi kongre sonuçlandı! Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin tercihi Aziz Yıldırım'dan yana oldu. Sarı-lacivertli camianın yoğun katılım gösterdiği tarihi kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Seçim sonrası ilk açıklamasını yapan Aziz Yıldırım, kazananın Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Rakibi Hakan Safi ve ekibini tebrik eden Yıldırım, "Ayrışmak yanlıştır. Buna müsaade etmeyeceğiz ve birlik olacağız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin oy verme işlemi tamamlandı.
CANLI ANLATIM
SEÇİM SONRASI AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA
Seçim zaferinin ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:
"Kazanan Fenerbahçe oldu. Bugünden itibaren Hakan Safi ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. Kendilerini de tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra hep birlikte aynı tribünlerde tezahürat yapacağız. Birbirimize sarılacağız. Ayrışmak yanlıştır. Buna müsaade etmeyeceğiz ve birlik olacağız."
AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YILDIRIM KAZANDI
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda üyeler sandık başına gitti. Toplam 27 bin 138 oyun kullanıldığı tarihi seçimde Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi.