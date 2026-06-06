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Fenerbahçe'de tarihi kongre sonuçlandı! Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe'de tarihi kongre sonuçlandı! Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin tercihi Aziz Yıldırım'dan yana oldu. Sarı-lacivertli camianın yoğun katılım gösterdiği tarihi kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Seçim sonrası ilk açıklamasını yapan Aziz Yıldırım, kazananın Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Rakibi Hakan Safi ve ekibini tebrik eden Yıldırım, "Ayrışmak yanlıştır. Buna müsaade etmeyeceğiz ve birlik olacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin oy verme işlemi tamamlandı.

CANLI ANLATIM

22:01

SEÇİM SONRASI AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Seçim zaferinin ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Kazanan Fenerbahçe oldu. Bugünden itibaren Hakan Safi ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelmek istiyoruz. Kendilerini de tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra hep birlikte aynı tribünlerde tezahürat yapacağız. Birbirimize sarılacağız. Ayrışmak yanlıştır. Buna müsaade etmeyeceğiz ve birlik olacağız."

21:50

AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda üyeler sandık başına gitti. Toplam 27 bin 138 oyun kullanıldığı tarihi seçimde Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi.
 
21:44

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YILDIRIM KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda üyeler sandık başına gitti. Toplam 27 bin 138 oyun kullanıldığı tarihi seçimde Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi.
 

 

21:33

"AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK EDİYORUM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Fenerbahçe’ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gayriresmî sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Kongrede başkan adayı olan Hakan Safi, seçimde kullanılan oyların açıklandığı dakikalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Bu açıklamaları yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe’ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe’nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olsun istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Rakibimi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR FENERBAHÇE’NİN OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE OTURUP SEYREDECEĞİZ"

Kendilerine oy veren kongre üyelerine de teşekkürlerini sunan Safi, "Sağ olsunlar bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe’nin olmasını istiyorlar? Artık zamana bırakacağız. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe’nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, Fenerbahçe’nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe’yle ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişareleri yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere teşekkür ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım seyredelim. Camiamıza bu sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz" diye konuştu.
 

20:38

35. BAŞKAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: TARİHİ SEÇİMDE OY SAYIMI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli camiada aylardır beklenen büyük gün geldi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 üye sandık başına giderek iradesini ortaya koydu. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler, kulübün 35. başkanını belirleyecek sayım sürecine çevrildi.

FENERBAHÇE'DE TARİHİ BEKLEYİŞ

OY SAYIMINDA TEKNİK GECİKME

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yanındaki Kenan Evren Lisesi alanında kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Ancak sayım süreci, zarfların, oy pusulalarının ve kimlik bilgilerinin eşleştirilmesi sırasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan daha geç başladı.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Zarflar, pusulalar ve kimlik eşleştirmelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle sayım süreci gecikti" dedi.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise son durumu, "Oy sayımı başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanını belirleyecek süreçte artık son aşamaya girildi" sözleriyle değerlendirdi.

ADAYLARIN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya geliyor. Her iki aday da sonuçları yakından takip ederken, Aziz Yıldırım'ın locasında bekleyişini sürdürdüğü, Hakan Safi'nin ise seçim sürecini yakından takip etmek amacıyla sayım alanında bulunduğu belirtildi.

Genel kurul üyeleri ve taraftarlar da destekledikleri adaylar lehine tezahüratlarla heyecana ortak olurken, seçim atmosferi stat çevresinde etkisini sürdürdü.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA TARİHİ YOĞUNLUK

Saatler ilerlemesine rağmen stadyum çevresindeki yoğunluk azalmadı. Binlerce taraftar ve genel kurul üyesi, kulübün geleceğini belirleyecek sonuçları beklemek için alandaki yerini korudu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Buradaki yoğunluk hiç azalmadı. Sahnedeki hazırlıklar Fenerbahçe'nin 35. başkanı için sürüyor" ifadelerini kullandı.

27 BİN 138 ÜYE OY KULLANDI

Toplam 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim, Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı kongrelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kenan Evren Lisesi alanında gerçekleştirilen seçimde sayım işlemleri sürerken, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ve yönetiminin önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.
 

 

17:03

SANDIKLAR KAPANDI

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri sona erdi.

Kullanılan oyların ardında saat 17.00’de sandıklar kapandı. Seçimde 27 bin 138 oy kullanıldığı belirtildi. Fenerbahçe’nin yeni başkanı yapılacak sayımın ardından belli olacak.

 

16:39

SAFİ OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Saat 11.00’de alana gelen başkan adayı Hakan Safi, saat 16.20’de oy kullanmaya geçti. Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.

Ahaber
15:44

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK YARIŞINI KİM KAZANACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni başkanın belirleneceği Olağan Seçimli Genel Kurul'da tarihi gün yaşanıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda oy verme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, başkan adaylarının son hamlelerini ve seçim alanındaki sıcak atmosferi yerinden bildirdi.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK YARIŞINI KİM KAZANACAK?

AZİZ YILDIRIM SANDIK BAŞINDA

Seçim maratonunda son saatlere girilirken, camianın önde gelen isimleri oylarını kullanmaya devam ediyor. Süreci yakından takip eden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Aziz Yıldırım bundan dakikalar önce oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Sağ taraftaki 42 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yıldırım, yoğun bir kalabalık eşliğinde alana giriş yaptı" sözleriyle alandaki hareketliliği aktardı. Vural ayrıca, "Aziz Yıldırım tecrübesine vurgu yaparak taraftarlarına her seferinde şampiyonluk sözünü yineliyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER VAATLERİ SEÇİME DAMGA VURDU

Başkan adaylarının listeleri ve vaatleri genel kurul üyeleri arasında büyük yankı uyandırıyor. Adayların kullandığı pusula renklerine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Aziz Yıldırım sarı pusula ile Hakan Safi ise beyaz pusula ile sandıklarda temsil ediliyor. Hakan Safi, özellikle Mason Greenwood ve Luis Suarez gibi dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını belirterek camiada büyük ses getirdi" şeklinde konuştu. Vural, Aziz Yıldırım cephesinin ise bu vaatlere karşı daha temkinli bir duruş sergilediğini, "Yıldırım kanadı, başkan seçildiği takdirde çalışmalar doğrultusunda kim gerekiyorsa onun alınacağını belirtiyor" sözleriyle dile getirdi.

KADIKÖY’DE REKOR KATILIM BEKLENTİSİ

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler oy sayımı için stadyuma çevrilecek. Kadıköy’deki atmosferi özetleyen Ahmet Nazif Vural, "Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri sona erecek ve ardından oy sayımı stadyumda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’de daha önceki seçimlerde 27 bin ve 24 bin seviyelerinde olan rekor katılım rakamlarının, bu seçimde daha da yukarı çıkması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Vural, alandaki yoğun güvenlik önlemlerine ve üyelerin gösterdiği büyük rağbete değinerek, "Oldukça sıcak bir havada, yoğun bir güvenlik önlemi ve büyük bir ilgiyle seçim süreci devam ediyor" diyerek son durumu özetledi.

14:45

ALİ KOÇ: "CAMİANIN BİRLEŞMESİNİ DİLİYORUM"

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın seçilecek yeni başkanın liderliğinde birleşmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi’nin arsasında sürüyor. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da oyunu kullandı.

Koç, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Ali Koç, "Fenerbahçe’de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Koç, seçim sürecine dahil olmamasıyla ilgili ise, "Son bir sene içinde duruşumu gördünüz. Bana soran herkese 'Sandığa gidin, kime oy verecekseniz verin' dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin iktidarı da o kadar muktedir olur" açıklamasında bulundu.

11:22

"HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ANLAŞTIK"

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı tam gaz devam ederken başkan adaylarından Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını duyurdu. D

 

10:25

HEYECAN FIRTINASI BAŞLADI

Fenerbahçe taraftarı ve camiası için beklenen büyük gün geldi çattı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi heyecanı, turnikelerin açılmasıyla birlikte zirveye ulaştı. 44 binden fazla üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu tarihi kongrede, kongre üyeleri sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Ülker Stadyumu’ndaki sıcak atmosferi ve seçim sürecine dair tüm detayları yerinden aktardı.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ! OY KULLANIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

SANDIKLARA BÜYÜK AKIN: REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçim alanındaki hareketliliği değerlendiren Ahmet Nazif Vural, "Turnikeler açıldı ve açılmasıyla birlikte birçok Fenerbahçeli kongre üyesi adeta sandıklara akın etti. Şu an stat çevresinde ciddi bir sıra oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı. Bu seçimde katılımın oldukça yüksek olması beklenirken Vural, "44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunuyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen iki yıl önceki seçimde 27 bin oyla rekor kırılmıştı. Bu yarışta ise 30 bine yakın oy kullanılmasını, hatta bir rekor kırılmasını bekliyoruz" sözleriyle camiadaki yoğun ilgiyi vurguladı.

BAŞKANLIK YARIŞINDA VAATLER HAVADA UÇUŞUYOR

Başkan adaylarının şampiyonluk sözlerini ve transfer vaatlerini hatırlatan Ahmet Nazif Vural, "Adaylardan Hakan Safi, Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral gibi dünyaca ünlü isimleri açıklayarak flaş transferlere devam edeceğinin altını çizdi. Aziz Yıldırım ise iki farklı transferi bitireceğini ancak başkan seçildikten sonra bu hamlelere devam edeceğini belirterek şampiyonluk sözünü yineledi" ifadeleriyle adayların taraftara verdiği mesajları aktardı.

GÖZLER SAAT 17.00’DE: YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de son üç yıldır devam eden başkanlık tartışmalarının bu seçimle yeni bir boyuta evrileceğini belirten Vural, "Her yeni başkan adayıyla birlikte farklı fikirler ve düşünceler ortaya çıkıyor. Bu sebeple kongre üyelerinin rağbeti her geçen gün artıyor" dedi. Stadın içinde ve çevresinde süren heyecanı özetleyen muhabirimiz, "Sandıklar saat 17.00’de kapanacak ve Fenerbahçe’nin yeni başkanının kim olduğu belli olacak. Bizler de A Haber ekipleri olarak süreci yerinde takip etmeye devam edeceğiz" diyerek son durumu paylaştı.

09:27

44 BİN 741 ÜYE OY KULLANABİLİR

Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak genel kurulun 2. gününde ise üyeler oylarını kullanacak. Katılım hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanırken, üyeler giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte imza attıktan sonra teslim alabilecek.

09:26

OYLAMA SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kapsamında başkanlık seçimi bugün yapılacak. Oy kullanma işlemleri eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek. Kongre üyeleri saat 10.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayabilecek ve sandıklar saat 17.00’de kapanacak.

18:02

AZİZ YILDIRIM: "FENERBAHÇE'YE BORCUMU ÖDEMEYE GELİYORUM"

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi konuşan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya dikkat çeken mesajlar verdi. Kulübün zorlu süreçlerinde taraftarın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını yineleyerek, "Şampiyonluk şarkılarını bu statta sizinle birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: "FENERBAHÇE'YE BORCUMU ÖDEMEYE GELİYORUM"

"120 YILLIK ULU ÇINARLA BİR ÖMÜR GEÇİRDİK"

Fenerbahçe ile olan bağının sadece bir başkanlık meselesi olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, kulübün köklü tarihine atıfta bulundu. Taraftarlarla çok eskiye dayanan bir gönül bağları olduğunu belirten Yıldırım, "120 yıla ulaşan bu ulu çınarla bir ömür geçirdik. Biz sizinle pek çok sevinç yaşadık, pek çok acı yaşadık. Her şey unutulur ama kötü günlerde kimin yanınızda olduğu asla unutulmaz" ifadelerini kullandı.

"İHANET ŞEBEKESİNE KARŞI İLK SİZ DİKİLDİNİZ"

Konuşmasında isim vermeden 3 Temmuz sürecine ve o dönemki kumpaslara gönderme yapan Yıldırım, taraftarın dik duruşuna vurgu yaptı. "İhanet şebekesi Fenerbahçe'nin üzerine iftira atarken siz vardınız yanımda" diyen Yıldırım, "Herkes uyurken uyanık olan sizsiniz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Dimdik duran sizlerdiniz" diyerek sarı-lacivertli camianın direniş ruhunu hatırlattı.

"BENİ AZİZ YILDIRIM YAPAN FENERBAHÇE'DİR"

Fenerbahçe’nin özündeki şerefli duruşun kendisi için en büyük değer olduğunu ifade eden efsane başkan, kendisini var eden gücün camia olduğunu belirtti. Yıldırım, "Beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl boyunca layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey; özü, pek şerefli bir kulüp olmasıdır" dedi.

"BU YAŞTA NEDEN Mİ ADAYIM? ÇÜNKÜ BORCUM VAR!"

Adaylığına yönelik eleştirilere ve "Neden bu yaşta aday oluyor?" sorularına da net bir yanıt veren Aziz Yıldırım, kulübe olan vefa borcuna dikkat çekti. Yıldırım, "Benim Fenerbahçe'ye duyduğum bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Beni mücadele adamı yapan sizlersiniz. Beni asla yalnız bırakmadınız. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz" şeklinde konuştu.

17:47

BAŞKAN ADAYI HAKAN SAFİ'DEN 1 MİLYON METREKARELİK DEV PROJE VE STADYUM MÜJDESİ

Başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, önemli açıklamalarda bulundu. 

Stadyum projesinden tesisleşmeye, amatör branşlardan mali yapıya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Safi, projelerini kongre üyeleriyle paylaştı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI

STADYUM PROJESİ VE SEÇİM VAATLERİ

Stadyum kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Safi, Papazın Çayırı'ndaki stadın kapasitesini 64 bin 500 kişiye çıkaracaklarını söyledi. Projenin ilk sezonun ardından hayata geçirileceğini ifade eden Safi, stadın kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

TESİSLEŞMEYE VURGU

Kulübün tesisleşme konusunda önemli adımlar atması gerektiğini belirten Safi, mevcut tesislerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Maltepe Tesisleri'nin büyük önem taşıdığını vurgulayan başkan adayı, altyapıya yönelik daha modern ve verimli tesislerin inşa edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

AMATÖR ŞUBELERE DESTEK MESAJI

Amatör branşlara yönelik desteklerinin süreceğini belirten Safi, herhangi bir şubenin kapatılması ya da bütçelerin küçültülmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Voleybol ve basketbol başta olmak üzere tüm branşlara gerekli desteğin verileceğini kaydeden Safi, kulübün çok branşlı yapısını koruyacaklarını belirtti.

ÇALIŞANLARA GÜVENCE

Göreve gelmeleri halinde kulüp çalışanlarının haklarının korunacağını ifade eden Safi, kurum içerisinde herhangi bir ayrım yapılmayacağını söyledi. İşini başarılı şekilde sürdüren çalışanlarla yola devam edeceklerini belirten Safi, özlük haklarıyla ilgili sorunların da çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

PİLOT TAKIM VE AKADEMİ PROJELERİ

Futbol yapılanmasına ilişkin projelerini de açıklayan Safi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde pilot takımlar oluşturmayı planladıklarını söyledi. Yurt dışında da bir kulüple iş birliği ya da satın alma modeli üzerinde çalıştıklarını belirten Safi, Güney Amerika ve Afrika'daki genç yeteneklerin kulübe kazandırılması için yeni adımlar atacaklarını ifade etti.

MALİ YAPI İÇİN YENİ PROJELER

Kulübün gelir kaynaklarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Hakan Safi, Fenerbahçe'ye yeni gayrimenkul projeleri kazandıracaklarını açıkladı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması planını da paylaşan Safi, Fenerium'un halka arz edilmesi seçeneğinin de değerlendirileceğini belirterek kulübün mali yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

15:17

FENERBAHÇE GENEL KURULUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyeler arasında gerginlik yaşandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin taraflarının birbirine yakın locada olması arbede yaşanmasına neden oldu.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun delegelere seslenerek, "Arkadaşlar bu görüntüler bize yakışıyor mu? Lütfen sakin olalım" uyarısına rağmen dinmeyen tartışmalar genel kurula ara verilmesine neden oldu. Spor şube ekiplerinin de araya gelmesiyle tansiyon düşürüldü.

 

14:06

“KİMSE KENDİSİ HAK ARAMASIN”

Şekip Mosturoğlu: "Herkes birlik beraberlik içinde genel kurulun devam etmesini istiyor. Demokratik olgunluk içinde konuşmacıları dinleyelim. Her iki başkanın da söylediği, buradaki konuşmaların uzaması halinde bu atmosferin artarak devam edeceğini, bu konuşmaların sizin de uygun gördüğünüz bir yerde kesilmesini talep edeceğim. Devam derseniz sonuna kadar varım. Ben tüm tribünlerde, tüm localarda birbirini seven arkadaşlar görüyorum. Hiç kimse kimsenin yabancısı değil. Aramızda 3-5 yabancı var, polis de çıkarıyor onları emin olun. Emniyet'in de stadyum kameralarında tespiti var. Lütfen hiç kimse kendisi hak aramasın.”

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasının ardından kongre kaldığı yerden devam etti.

13:38

ARA VERİLDİ

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yine olay çıkı. Kongrede yer alan bazı üyeler tarafından "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?" tezahüratı yapıldı. Aleyhine yapılan bu tezahüratlara Aziz Yıldırım tepki gösterip eliyle "ben buradayım" işareti yaptı. Ardından iki grup destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede, güvenlik güçleri ve Spor Şube ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bazı üyeler alandan uzaklaştırılırken kongreye de yaşanan olaylardan dolayı ara verildi.

13:35

TANSİYON YİNE YÜKSELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin listesinde yer alan Ahmet Bulut’un konuşmasının ardından tribünlerde yeniden gerginlik çıktı.

BAŞKAN ADAYLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ:KONGREYE ARA VERİLDİ
13:17

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran: "Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin  zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik.

Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz.

"ALNIM AK VE BAŞIM DİK!"

Kırgınlıkla ayrılmıyorum buradan. Hepimizin isteği, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli derseniz? Biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız, şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke, hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben eylül ayında bu kürsüde en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için kendi içinde huzuru bulması gerektiğine inanıyordum. Ne yazık ki, bu süreçte gördüm ki biz rakiplerimizden çok bazen kendi içimizde mücadele ediyoruz. Hatalar yapmış, yanlış kararlarım, eksiklerim oldu. Bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara baktığımda hata yapmakla, bu söylenen her şey doğru değildir. Vicdanımın en rahat olduğu konu budur. Gönül isterdi ki büyük mutluluğu yaşatalım. Benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben alnım ak, başım dik ayrılıyorum."

13:05

TOPLAM KONUŞMACI SAYISI: 248

Şekip Mosturoğlu, konuşmak isteyen üye sayısının 248 olduğunu duyurdu.  Mosturoğlu, "Konuşmak isteyen üye sayımız toplam 248 kişi. Elimizden geldiğince bunları dinlemeye gayret edeceğiz.” dedi.

12:57

İBRA KARARI

Fenerbahçe'de hem Ali Koç hem de Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

12:47

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

12:30

MOSTUROĞLU: 'POLİS ZORUYLA ÇIKARTIRIZ'

Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek gerçekten."