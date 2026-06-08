Sarı-lacivertlilerden veda açıklaması! Soner Erdoğmuş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Voleybol Şube Direktörlüğü görevini yürüten Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.