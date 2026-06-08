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Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım fırtınası erken koptu! Transfer taarruzuna forvet hattından başlayan sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muric’in işini 15.5 milyon Euro'ya bitirirken; asıl bomba için rotayı Almanya’ya çevirdi. Dortmund’un 35 milyon Euro’luk süper yıldızı Serhou Guirassy için resmi temaslar yarın resmen başlıyor.

Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muric oldu.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 1

Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feridun Geçgel, dün oy verme işlemi sırasında yaptığı açıklamada, "İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muric, diğerini şu an açıklayamam" dedi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 2

32 yaşındaki Kosovalı santrfor için Mallorca ile yapılan bonservis pazarlığı sonucu İspanyol kulübünün 18 milyon eurodan 15.5 milyon euroya inmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 3

İSTANBUL'A İMZAYA BEKLENİYOR

Muric'in birkaç gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması beklenirken, listedeki diğer santrfor Serhou Guirassy için Dortmund'la görüşmeler yarın resmen başlayacak. Alman kulübünün 30 yaşındaki Gineli için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 4

AZİZ YILDIRIM TEKNİK EKİBE 2 İSMİ İKNA ETTİ, "GELİRİM" DEDİLER

Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım seçilirken gözler teknik direktör konusuna çevrildi. En büyük aday Aykut Kocaman olarak gösterilirken, Aziz Yıldırım teknik ekip için ikna ettiği 2 ismi daha önce açıklamıştı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 5

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. Kongre sonrası sarı-lacivertlilerde gözler teknik direktör konusuna çevrildi.

ÖZGÜR PEKER'DEN TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker dün yaptığı açıklamada 4 teknik direktör adayları olduğunu ve bir seçim yapacaklarını bildirmişti.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 6

OĞUZ ÇETİN'DEN AYKUT KOCAMAN CEVABI

En büyük aday Aykut Kocaman olarak konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın 'Futbol aklı' olarak göreve getirdiği Oğuz Çetin, Kocaman sorusuna "Resmileşmemiş bir durumdayız" demişti.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 7

VOLKAN DEMİREL VE DIRK KUYT TEKNİK EKİBE

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu henüz netleşmemiş olsa da Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi teknik ekibe dahil olmayı kabul eden 2 ismi açıklamıştı. Yıldırım'ın açıkladığı o isimler ise Volkan Demirel ve Dirk Kuyt idi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 8

VOLKAN DEMİREL VE KUYT'TAN OLUMLU CEVAP

Volkan Demirel'e telefon açtığını belirten Aziz Yıldırım, "'Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum' dedim, 'Tamam' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Başkan, Dirk Kuyt için ise "Kuyt'a da haber gönderdim, o da 'Gelirim' diye bize bilgi verdi" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda - 9

"KOCAMAN DIŞINDA KİMSENİN YANINDA OLMAM" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Mourinho ile vedalaşıp teknik direktör aradığı dönemde Aykut Kocaman'la ilgili yapığı açıklamada, "Fenerbahçe için en doğru aday Aykut Kocaman. Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam" demişti.

Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildiAziz Yıldırım yeniden başkan seçildi AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

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