OĞUZ ÇETİN'DEN AYKUT KOCAMAN CEVABI En büyük aday Aykut Kocaman olarak konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın 'Futbol aklı' olarak göreve getirdiği Oğuz Çetin, Kocaman sorusuna "Resmileşmemiş bir durumdayız" demişti.

VOLKAN DEMİREL VE DIRK KUYT TEKNİK EKİBE Fenerbahçe'de teknik direktör konusu henüz netleşmemiş olsa da Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi teknik ekibe dahil olmayı kabul eden 2 ismi açıklamıştı. Yıldırım'ın açıkladığı o isimler ise Volkan Demirel ve Dirk Kuyt idi.

VOLKAN DEMİREL VE KUYT'TAN OLUMLU CEVAP Volkan Demirel'e telefon açtığını belirten Aziz Yıldırım, "'Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum' dedim, 'Tamam' dedi" ifadesini kullanmıştı. Başkan, Dirk Kuyt için ise "Kuyt'a da haber gönderdim, o da 'Gelirim' diye bize bilgi verdi" şeklinde konuşmuştu.