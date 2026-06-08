Fenerbahçe'de şampiyonluk reçetesi: Bir golcü bitti diğeri yolda
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım fırtınası erken koptu! Transfer taarruzuna forvet hattından başlayan sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muric’in işini 15.5 milyon Euro'ya bitirirken; asıl bomba için rotayı Almanya’ya çevirdi. Dortmund’un 35 milyon Euro’luk süper yıldızı Serhou Guirassy için resmi temaslar yarın resmen başlıyor.
Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat Muric oldu.
Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feridun Geçgel, dün oy verme işlemi sırasında yaptığı açıklamada, "İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muric, diğerini şu an açıklayamam" dedi.
32 yaşındaki Kosovalı santrfor için Mallorca ile yapılan bonservis pazarlığı sonucu İspanyol kulübünün 18 milyon eurodan 15.5 milyon euroya inmeyi kabul ettiği öğrenildi.