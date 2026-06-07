Nefes kesen derbide mutlu son! Fenerbahçe Beko finalde

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili olurken, Fenerbahçe ise birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Lacivert-beyazlı takım, uzun bir bölümünü önde götürdüğü bu periyotta Şehmus Hazer'in bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 49-44 önde gitti.

Sarı-lacivertli takım, 7. dakikada 20-12 geriye düştükten sonra önemli bir geri dönüşe imza attı. Attığı 13 sayıya karşın lacivert-beyazlılara sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe, bitime 26 saniye kala skoru 25-22'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

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Dengeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, son bölüme 67-63 üstün girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği, sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım için de teknik faul kararlarının verildiği periyodun son bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi.