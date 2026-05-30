Aziz Yıldırım A Spor'da açıkladı: "Prensipte anlaştığımız oyuncular var"
Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, teknik direktör planlarından transfer çalışmalarına, hakem tartışmalarından Galatasaray'a yönelik değerlendirmelerine kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi. Taraftara "Bayrakları çıkarın" çağrısında bulunan Yıldırım, Fenerbahçe'yi yeniden zirveye taşıyacak projelerini anlattı.
TEKNİK DİREKTÖR BİLMECESİ VE AYKUT KOCAMAN SAVUNMASI
Sarı-lacivertli kulübün yeni dönemdeki yol haritasını anlatan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayları konusunda, "Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro prim istiyor. Teknik direktör için yönetim kurulu olarak henüz konuşmadık. Haftaya ya da seçimden sonra oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Camianın önemli isimlerinden Aykut Kocaman hakkındaki eleştirilere de sert tepki gösteren Yıldırım, "Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı. Geri oynatmadı, herkesi yendi. Bizler hapisteyken Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılar ve alınan beraberliklerle şampiyonluğu kaçırdık. Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin diyenler, artıları ve eksileri değerlendirdiğinde artılarının çok daha fazla olduğunu görecektir" sözleriyle eski hocasına sahip çıktı.
Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve 3 yabancı ismin gündemde olduğunu dile getirdi.
SOSYAL MEDYA TETİKÇİLERİNE VE BASIN OPERASYONLARINA REST
Kulübün dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasına karşı çıkan Aziz Yıldırım, "Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir gerekçesi yok. Sosyal medyada spor yazarı olarak geçinen bazı isimler sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı ya da yöneticisi gibi kulübü idare edemez. O zaman sosyal medya yönetsin" dedi.
Taraftarlara da özel bir çağrıda bulunan Yıldırım, "Bayrakları çıkarın, şampiyonluk hazırlıklarına başlayın" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya umut veren bir mesaj verdi.
Kocaman'ın basın ve sosyal medya ile ilişkilerine de değinen Yıldırım, "Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var; basın ve sosyal medya ile daha samimi olsa bunlar yaşanmazdı. Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor. Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum. Ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz sürecinde sürekli yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.
TRANSFERDE OSIMHEN ETKİSİ: "SANTRFORLAR PAZARTESİ GELEBİLİR"
Milyonlarca taraftarı heyecanlandıran transfer mesajları veren Aziz Yıldırım, forvet transferleri için, "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum. Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, süreç tamamlansın, sonra gelsinler. Salı günü açıklayabiliriz" dedi.
Yeni golcülerin yaratacağı etkiye ilişkin ise Yıldırım, "Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar. Osimhen saldırıyor, takım arkadaşlarına heyecan veriyor, diğerleri de ona uyum sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de şampiyon olduk, güzel. Ama Avrupa'da da bir şeyler yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.