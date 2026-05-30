Aziz Yıldırım A Spor'da açıkladı: "Prensipte anlaştığımız oyuncular var"

Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, teknik direktör planlarından transfer çalışmalarına, hakem tartışmalarından Galatasaray'a yönelik değerlendirmelerine kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi. Taraftara "Bayrakları çıkarın" çağrısında bulunan Yıldırım, Fenerbahçe'yi yeniden zirveye taşıyacak projelerini anlattı.

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde gözler başkan adayı Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği süreçte A Spor canlı yayınına konuk olan Yıldırım, teknik direktör planlamasından transfer çalışmalarına, hakem tartışmalarından kulübün geleceğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM: "PRENSİPTE ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

TEKNİK DİREKTÖR BİLMECESİ VE AYKUT KOCAMAN SAVUNMASI

Sarı-lacivertli kulübün yeni dönemdeki yol haritasını anlatan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayları konusunda, "Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro prim istiyor. Teknik direktör için yönetim kurulu olarak henüz konuşmadık. Haftaya ya da seçimden sonra oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Camianın önemli isimlerinden Aykut Kocaman hakkındaki eleştirilere de sert tepki gösteren Yıldırım, "Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı. Geri oynatmadı, herkesi yendi. Bizler hapisteyken Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılar ve alınan beraberliklerle şampiyonluğu kaçırdık. Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin diyenler, artıları ve eksileri değerlendirdiğinde artılarının çok daha fazla olduğunu görecektir" sözleriyle eski hocasına sahip çıktı.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve 3 yabancı ismin gündemde olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYA TETİKÇİLERİNE VE BASIN OPERASYONLARINA REST

Kulübün dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasına karşı çıkan Aziz Yıldırım, "Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir gerekçesi yok. Sosyal medyada spor yazarı olarak geçinen bazı isimler sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı ya da yöneticisi gibi kulübü idare edemez. O zaman sosyal medya yönetsin" dedi.

Taraftarlara da özel bir çağrıda bulunan Yıldırım, "Bayrakları çıkarın, şampiyonluk hazırlıklarına başlayın" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya umut veren bir mesaj verdi.

Kocaman'ın basın ve sosyal medya ile ilişkilerine de değinen Yıldırım, "Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var; basın ve sosyal medya ile daha samimi olsa bunlar yaşanmazdı. Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor. Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum. Ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz sürecinde sürekli yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OSIMHEN ETKİSİ: "SANTRFORLAR PAZARTESİ GELEBİLİR"

Milyonlarca taraftarı heyecanlandıran transfer mesajları veren Aziz Yıldırım, forvet transferleri için, "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum. Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, süreç tamamlansın, sonra gelsinler. Salı günü açıklayabiliriz" dedi.

Yeni golcülerin yaratacağı etkiye ilişkin ise Yıldırım, "Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar. Osimhen saldırıyor, takım arkadaşlarına heyecan veriyor, diğerleri de ona uyum sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de şampiyon olduk, güzel. Ama Avrupa'da da bir şeyler yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

EZELİ RAKİP GALATASARAY'A MALİ GÖNDERME

Rakiplerin ekonomik durumunu ve gelir farkını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler, Florya'yı kullandılar. Paraları yediler, biz de yedik. Aradaki fark 50-100 milyon euro. Onu da sağlarız, ne olacak yani?" diyerek mali konulardaki kararlılığını vurguladı.

HAKEM OPERASYONLARINA KARŞI GÖZDAĞI

Türkiye'deki hakem sistemi ve federasyonun tutumuna ilişkin de konuşan Yıldırım, "Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa çalmıyor, VAR da devreye girmiyor. Hakemler ya dışarıdan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa sahada cevap veriyorlar. TFF ve MHK ile konuşacağız. İstediğimiz tek şey hakkımızın yenmemesi. Aleyhimize çalamazlar. Hemen müdahale ederiz. Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

KADRODA RADİKAL DEĞİŞİM: STOPER HATTINA ÇİFTE TAKVİYE

Savunma hattındaki eksikleri gidermek için düğmeye bastıklarını belirten Aziz Yıldırım, "20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım. Zaten iki forvet aldıktan sonra fazla bir şey kalmıyor. İki tane stoper alacağız. Biri sol ayaklı olacak, biri sağ ayaklı olacak. 22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız" dedi.

Yıldırım, mevcut kadroya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Semedo var, Mert var. Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım. Dominik Livakovic'e 10 milyon euro verdik, sonra kiraya gönderdik. Bunları yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

TESİSLER VE EKONOMİK HARCAMALARA SIKI DENETİM

Tesislerin durumu ve kulüpteki harcamalarla ilgili konuşan Yıldırım, "Tesisler ne durumda bilmiyorum. Seçilirsek gidip inceleriz ve karar veririz. N'Golo Kante'ye 70 milyon euro verdiler diye duydum. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?" diyerek şeffaflık vurgusu yaptı.

Tesislerin gazeteciler tarafından görüntülenmesi konusuna da değinen Yıldırım, "Tesis yapıldıktan sonra geçmiş yıllarda da benzer durumlar yaşandı. Gazeteciler evlerin tepesine çıkıp çekim yapıyordu. Hiçbir teknik direktör şikâyet etmedi. Durumu inceleriz" ifadelerini kullandı.

