Aziz Yıldırım A Spor'da açıkladı: "Prensipte anlaştığımız oyuncular var"

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde gözler başkan adayı Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği süreçte A Spor canlı yayınına konuk olan Yıldırım, teknik direktör planlamasından transfer çalışmalarına, hakem tartışmalarından kulübün geleceğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖR BİLMECESİ VE AYKUT KOCAMAN SAVUNMASI

Sarı-lacivertli kulübün yeni dönemdeki yol haritasını anlatan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayları konusunda, "Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro prim istiyor. Teknik direktör için yönetim kurulu olarak henüz konuşmadık. Haftaya ya da seçimden sonra oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Camianın önemli isimlerinden Aykut Kocaman hakkındaki eleştirilere de sert tepki gösteren Yıldırım, "Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı. Geri oynatmadı, herkesi yendi. Bizler hapisteyken Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılar ve alınan beraberliklerle şampiyonluğu kaçırdık. Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin diyenler, artıları ve eksileri değerlendirdiğinde artılarının çok daha fazla olduğunu görecektir" sözleriyle eski hocasına sahip çıktı.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve 3 yabancı ismin gündemde olduğunu dile getirdi.