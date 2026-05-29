Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi mi? Aziz Yıldırım'dan eleştirilere net yanıt: "Sosyal medyaya bakarak karar vermem"

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim süreci kapsamında taraftarlar ve kongre üyeleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

"SOSYAL MEDYAYA BAKARAK KARAR VERMEM"

Seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, kulüp yönetiminde sosyal medyanın etkisine karşı net bir duruş sergiledi.

Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez… Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal mecralarda Aykut Kocaman isminin seçim kaybettireceği yönündeki iddialara da değinen Yıldırım, "Sosyal medyada 'Aykut hocayı açıklarsa seçim kaybeder' yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için" sözleriyle adeta hodri meydan dedi.