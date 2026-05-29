Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi mi? Aziz Yıldırım'dan eleştirilere net yanıt: "Sosyal medyaya bakarak karar vermem"
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde tartışmalar sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medyadaki eleştirilere sert yanıt veren Yıldırım, Aykut Kocaman'a yönelik yorumlara da tepki gösterdi. "Aykut Kocaman'ı açıklarsam seçim kaybederim" değerlendirmelerine karşı çıkan Yıldırım, Kocaman'ın başarılarını hatırlatarak, "Kaybedersem kaybederim, hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim süreci kapsamında taraftarlar ve kongre üyeleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
"SOSYAL MEDYAYA BAKARAK KARAR VERMEM"
Seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, kulüp yönetiminde sosyal medyanın etkisine karşı net bir duruş sergiledi.
Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez… Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal mecralarda Aykut Kocaman isminin seçim kaybettireceği yönündeki iddialara da değinen Yıldırım, "Sosyal medyada 'Aykut hocayı açıklarsa seçim kaybeder' yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için" sözleriyle adeta hodri meydan dedi.
UNUTULAN BAŞARILARI TEK TEK SIRALADI
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın kariyerindeki dönüm noktalarını hatırlatan Aziz Yıldırım, tecrübeli hocanın hakkının teslim edilmesi gerektiğini savundu. Yıldırım, "Aykut Kocaman, Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ile şampiyon oldu, 18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz" diyerek Kocaman'ın sarı-lacivertli camiadaki ve Türk futbolundaki başarılarına vurgu yaptı.