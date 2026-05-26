Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi A Spor'da açıkladı: "Yıldız transferler yolda"

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, A Spor'da gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ATAN VE TUTAN YILDIZ OLACAK: EDERSON BOMBASI"

Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olduğunu ve kadronun buna göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Safi, "Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde" ifadelerini kullandı.

Transferdeki kararlılığını somut örneklerle dile getiren Safi, "Kalecimiz dünyanın en iyilerinden Ederson. 1 hafta önce Ancelotti ile görüştüm, Ederson Dünya Kupası'nda birinci kaleci. Forvete de dünya çapında isimler kazandıracağız, bunları 7 Haziran'dan önce çözeceğiz" sözleriyle aktardı.