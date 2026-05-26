Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi A Spor'da açıkladı: "Yıldız transferler yolda"

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, A Spor’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kavgalardan bıktık, tek hayalim hizmet etmek” diyen Safi, yıldız transferler için çalıştıklarını söyledi. Aziz Yıldırım’a da göndermede bulunan Safi, “2018’den beri Fenerbahçe için ne yaptılar?” ifadelerini kullandı.

"ATAN VE TUTAN YILDIZ OLACAK: EDERSON BOMBASI"

Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olduğunu ve kadronun buna göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Safi, "Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde" ifadelerini kullandı.

Transferdeki kararlılığını somut örneklerle dile getiren Safi, "Kalecimiz dünyanın en iyilerinden Ederson. 1 hafta önce Ancelotti ile görüştüm, Ederson Dünya Kupası'nda birinci kaleci. Forvete de dünya çapında isimler kazandıracağız, bunları 7 Haziran'dan önce çözeceğiz" sözleriyle aktardı.

"KASIMPAŞA'NIN TOZUNDAN GELDİM: KİBİR SANA BAY BAY DER"

Kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldiği başarı yolculuğunu anlatan Safi, yönetimde kibrin yerinin olmadığını belirterek, "Ben de sokaklardan geldim, Kasımpaşa'dan geldim. Topumuz yoktu, taşı kağıda sarıp yalın ayakla top oynardık. Sokağın tozunu yuttuk. Cesaretliyim, hırslarım var, iştahım var" dedi.

Rakiplerine "kibir" üzerinden göndermede bulunan Safi, "Camiamız parmak sallama işlerinden sıkıldı artık. Kibir olacaksa buralarda olmayacaksınız. Şahsi emelleriniz, egonuz için burada hizmet etmek istiyorsanız camia size bay bay der. Biz kibirli değil, Anadolu insanıyız" sözlerini kaydetti.

"2018'DEN BERİ FENERBAHÇE İÇİN GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Rakibi Aziz Yıldırım'ın söylemlerini eleştiren Hakan Safi, camiadaki bölünmüşlüğe dikkat çekerek, "Bakın diğer başkan adayımıza, 2018'den beri Fenerbahçe için güzel bir şey söylemiş mi! Fenerbahçe lehine bir şey söylemiş mi! Arşivler duruyor, gidelim bakalım. Bunlar Fenerbahçe'yi böle böle geride bıraktı şampiyonluk adedinde" ifadelerini kullandı.

Safi, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili olarak ise, "Konuşmalarını da dinlemek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yeni bir heyecan yok" şeklinde konuştu.

EKONOMİK ŞAHLANIŞ: "HEDEF 1 MİLYAR EURO GELİR"

Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı için dev projeler hazırladığını müjdeleyen Safi, "Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak derken hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO kuracağız. Dünyanın en büyük borsası Londra ve NASDAQ, oralara kadar götürürüz. Biz uyutula uyutula marka değerimizi unuttuk" dedi.

Yatırım ağını kıtalararası seviyeye taşıyacağını belirten Safi, "Anadolu'dan 5 pilot kulüp alacağız, Avrupa'da ve Afrika'da takımlar satın alacağız. Harcadığımız paraları, 1 tane futbolcu ile çıkaracağız" sözleriyle aktardı.

KADIKÖY'DE KAPASİTE DEVRİMİ VE MODERN TESİSLEŞME

Stadyum kapasitesini yıkım yapmadan artıracaklarını belirten başkan adayı Hakan Safi, "Kapasitemizi 65 bine çıkartmalıyız. Simülasyonunu yaptırdık. Burası yıkılmadan, sadece çatısı alınarak 64 bin 500'e çıkabiliyor çeliklerle. Fenerbahçe'nin kaderi, stadyum büyüyünce değişecek" ifadelerini kullandı.

Tesisleşme konusundaki planlarına da değinen Safi, "Maltepe'ye 1 sene sonra start vereceğiz. Samandıra'nın kamufle edilmesi lazım. Yerleşimi de uzaklaştırmamız lazım" diyerek kulübün çehresini değiştirecek hamlelerin sinyalini verdi.

"BİZ TAKİP EDEN DEĞİL TAKİP EDİLEN TAKIM OLMALIYIZ"

Yeni sezonda kulübenin kime emanet edileceği konusunda net bir vizyon ortaya koyan Hakan Safi, "Yerli mi yabancı mı kısmından çok, Türkiye Ligi'ni bilen hoca, Türkiye'de daha güzel şampiyon yapar. Ligi anlayana kadar biz 5-6 puan fark yiyoruz, yakalayana kadar ömrümüz geçiyor. Biz takip etmeyeceğiz, takip edilen bir takım olmalıyız. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum" ifadelerini kullandı.

Ağustos ortasında başlayacak yoğun takvime dikkat çeken Safi, adaptasyon süreciyle puan kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirtti.

TRANSFERDE "ANA OMURGA" STRATEJİSİ

Takım planlamasında önceliğin fırsat transferlerinden ziyade iskelet kadro olduğunu vurgulayan başkan adayı Safi, "Ben olsam ne yapardım demek yerine nasıl olacağını göstereceğim. Fenerbahçe fırsat transferlerinden önce ana omurgayı kurmalı. Ona göre görüşeceğiz. Önceliğimiz 2 forvet, sol stoper ve olursa da kaleci" sözleriyle aktardı.

Kadronun eksiklerini seçimden önce tamamlamaya kararlı olduklarını ifade eden Safi, nokta atışı hamlelerle sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

"FENERBAHÇE'NİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Kulübün saha dışındaki gücünü ve lobisini en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Hakan Safi, "Fenerbahçe'nin benim olduğum yerlerde aleyhine faaliyette kimse bulunamaz. Buna ne ben ne Fenerbahçe izin verir. Ona buna gider yaparak kimse kazanamaz. Fenerbahçe'nin haklarını savunuruz her yerde, kimseye yedirmeyiz hakkımızı, kimseye de izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

4 MADDEDE ŞAMPİYONLUK REÇETESİ

Sarı-lacivertli kulübün başarıya ulaşması için gerekli olan formülü açıklayan Safi, "Fenerbahçe şampiyon olacaksa bir Samandıra güçlü olacak, iki hocamız iyi olacak, üç taraftarımız iyi olacak, dört kamu ilişkilerimiz iyi olacak, bunların hepsini Fenerbahçe duygusuyla toplayacağız. Biri eksik olursa yine sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

Safi, konuşmasını "Son haftaya giriyoruz enteresan şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin" diyerek taraftarı heyecanlandıran bir gizemle noktaladı.

