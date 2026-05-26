Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi A Spor'da açıkladı: "Yıldız transferler yolda"
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, A Spor’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kavgalardan bıktık, tek hayalim hizmet etmek” diyen Safi, yıldız transferler için çalıştıklarını söyledi. Aziz Yıldırım’a da göndermede bulunan Safi, “2018’den beri Fenerbahçe için ne yaptılar?” ifadelerini kullandı.
"ATAN VE TUTAN YILDIZ OLACAK: EDERSON BOMBASI"
Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olduğunu ve kadronun buna göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Safi, "Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde" ifadelerini kullandı.
Transferdeki kararlılığını somut örneklerle dile getiren Safi, "Kalecimiz dünyanın en iyilerinden Ederson. 1 hafta önce Ancelotti ile görüştüm, Ederson Dünya Kupası'nda birinci kaleci. Forvete de dünya çapında isimler kazandıracağız, bunları 7 Haziran'dan önce çözeceğiz" sözleriyle aktardı.
"KASIMPAŞA'NIN TOZUNDAN GELDİM: KİBİR SANA BAY BAY DER"
Kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldiği başarı yolculuğunu anlatan Safi, yönetimde kibrin yerinin olmadığını belirterek, "Ben de sokaklardan geldim, Kasımpaşa'dan geldim. Topumuz yoktu, taşı kağıda sarıp yalın ayakla top oynardık. Sokağın tozunu yuttuk. Cesaretliyim, hırslarım var, iştahım var" dedi.
Rakiplerine "kibir" üzerinden göndermede bulunan Safi, "Camiamız parmak sallama işlerinden sıkıldı artık. Kibir olacaksa buralarda olmayacaksınız. Şahsi emelleriniz, egonuz için burada hizmet etmek istiyorsanız camia size bay bay der. Biz kibirli değil, Anadolu insanıyız" sözlerini kaydetti.
"2018'DEN BERİ FENERBAHÇE İÇİN GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"
Rakibi Aziz Yıldırım'ın söylemlerini eleştiren Hakan Safi, camiadaki bölünmüşlüğe dikkat çekerek, "Bakın diğer başkan adayımıza, 2018'den beri Fenerbahçe için güzel bir şey söylemiş mi! Fenerbahçe lehine bir şey söylemiş mi! Arşivler duruyor, gidelim bakalım. Bunlar Fenerbahçe'yi böle böle geride bıraktı şampiyonluk adedinde" ifadelerini kullandı.
Safi, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili olarak ise, "Konuşmalarını da dinlemek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yeni bir heyecan yok" şeklinde konuştu.