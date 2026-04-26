Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı: "Hedefimiz üst üste 5 sene şampiyonluk"

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı. Maçın ardından ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, taraftara şampiyonluk mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan faydalanamadı.

Kaçan penaltının ardından oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle geriye düştü ve soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandı. Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 67. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirirken, 83. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında Lucas Torreira'nın golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti ve son 3 haftaya 7 puan önde girdi.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, "Taraftara ne mesaj vermek istersiniz? Artık hedef 27. şampiyonluk mu?" sorusunu yanıtladı.

"TRABZONSPOR MAÇI ŞAMPİYONLUK İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Puan farkının yarattığı avantajı kabul eden ancak ligin henüz bitmediğinin altını çizen Okan Buruk, "Daha lig henüz bitmedi. Yakınız ve avantajımız var, öndeyiz ama yarın Trabzonspor'un maçı var. Trabzonspor ile aramızda 9 puan fark var; bu fark 6 puana düşebilir. Ya da berabere kalırsa 8 puana düşebilir." sözleriyle yarışın ciddiyetini hatırlattı.

Buruk, önümüzdeki hafta oynanacak olan Samsunspor mücadelesine ilişkin ise, "Samsunspor maçının bizim için şampiyonluk maçı mı olup olmadığını net bir şekilde Trabzonspor maçından sonra göreceğiz. Ama çok da iyi bir deplasmana gidiyoruz, bundan sonra iyi çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ASIL HEDEF ÜST ÜSTE 5 SENE ŞAMPİYONLUK"

Derbi sonrası sahada yaşanan sevinç gösterilerine de açıklık getiren başarılı teknik adam, asıl kutlamanın henüz yapılmadığını belirterek, "Maçtan sonra iyi bir kutlama oldu ancak bu bir şampiyonluk kutlaması değildi. Çünkü henüz bir şey kazanmadık ama inşallah 4. kupayı da alarak hedefimiz üst üste 5 sene şampiyonluk olur." şeklinde konuştu.

