Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı: "Hedefimiz üst üste 5 sene şampiyonluk"
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı. Maçın ardından ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, taraftara şampiyonluk mesajı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan faydalanamadı.
Kaçan penaltının ardından oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle geriye düştü ve soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandı. Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 67. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirirken, 83. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında Lucas Torreira'nın golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti ve son 3 haftaya 7 puan önde girdi.
Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, "Taraftara ne mesaj vermek istersiniz? Artık hedef 27. şampiyonluk mu?" sorusunu yanıtladı.