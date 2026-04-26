Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı: "Hedefimiz üst üste 5 sene şampiyonluk"

"TRABZONSPOR MAÇI ŞAMPİYONLUK İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Puan farkının yarattığı avantajı kabul eden ancak ligin henüz bitmediğinin altını çizen Okan Buruk, "Daha lig henüz bitmedi. Yakınız ve avantajımız var, öndeyiz ama yarın Trabzonspor'un maçı var. Trabzonspor ile aramızda 9 puan fark var; bu fark 6 puana düşebilir. Ya da berabere kalırsa 8 puana düşebilir." sözleriyle yarışın ciddiyetini hatırlattı.

Buruk, önümüzdeki hafta oynanacak olan Samsunspor mücadelesine ilişkin ise, "Samsunspor maçının bizim için şampiyonluk maçı mı olup olmadığını net bir şekilde Trabzonspor maçından sonra göreceğiz. Ama çok da iyi bir deplasmana gidiyoruz, bundan sonra iyi çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.