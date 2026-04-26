Derbiye Aslan damgası! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye farklı tarife: Lider 3 puanı 3 golle aldı

Fotoğraf (AA)

OSİMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, 39 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada 11'de oynayan Osimhen, kolunun kırılmasının ardından bir süre formasından uzak kalmıştı.

Takımla çalışmalara başlayan ve hafta içinde Gençlerbirliği ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Osimhen, 39 gün sonra bir maça 11'de başladı. Nijeryalı golcü, kendisi için hazırlanan özel bir alçıyla görev yaptı.