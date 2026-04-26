Derbiye Aslan damgası! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye farklı tarife: Lider 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde, zirve yarışında erken final niteliği taşıyan bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek zirvede farkı 7 puana çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Kaçan penaltılar, tartışmalı pozisyonlar ve kırmızı ile sarı kartların havada uçuştuğu dev randevuda Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.

MAÇ GERİLİMLE BAŞLADI

Maçın henüz 6. dakikasında Jayden Oosterwolde ile Uğurcan Çakır arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu da sarı kart gördü. Uğurcan bu kartla cezalı duruma düştü.

TALISCA KAÇIRDI

13. dakikada Cherif, Davinson Sánchez müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca ise fırsatı değerlendiremedi.

BROWN CEZALI

23. dakikada Archie Brown gördüğü kartla cezalı duruma düşerken, aynı dakikada Ederson itirazdan sarı kart gördü. 41. dakikada ise Yunus Akgün tartışma sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

OSIMHEN SAHNEDE

Ve kırılma anı… Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Victor Osimhen, Mario Lemina asistinde ağları sarstı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

CİNBOM VAR'A TAKILDI

Sarı kırmızılıların 57. dakikada Torreira ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

TRİBÜNLERDE TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar yaktıkları meşaleleri Galatasaray taraftarının üzerine attı.

PENALTI VE KIRMIZI

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ikinci yarıda tamamen sarı-kırmızılıların kontrolüne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, farkı ikiye çıkardı.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Galatasaray penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncuların yoğun itirazları geldi. Bu itirazların ardından Ederson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BARIŞ ALPER ATTI

Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi. Gol sonrası yaptığı sevinç ise "abartılı" bulunarak sarı kartla cezalandırıldı.

SON SÖZÜ TORREIRA SÖYLEDİ

83'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Lang'ın kullandığı kornerde topu alan kaleci Mert Günok, Guendouzi ile çarpışında top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.

67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının 11'inde 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçının 11'inden sadece Mario Lemina ve Leroy Sane'yi Fenerbahçe derbisinde 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Barkdakcı ve Jakobs'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira – Lemina ikilisini görevlendiren Buruk; hücum hattının sağında Sane, 10 numara Yunus Akgün, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

OSİMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, 39 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada 11'de oynayan Osimhen, kolunun kırılmasının ardından bir süre formasından uzak kalmıştı.

Takımla çalışmalara başlayan ve hafta içinde Gençlerbirliği ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Osimhen, 39 gün sonra bir maça 11'de başladı. Nijeryalı golcü, kendisi için hazırlanan özel bir alçıyla görev yaptı.

OKAN BURUK İKİNCİ KEZ DALYA DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin başında 200'üncü maçına çıktı. 2022 yılında Galatasaray'ın teknik direktörü olan ve üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 200'üncü maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı.

138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemesi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Buruk'un karnesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmaları yer almadı. Buruk, derbide takımının başında 200'üncü kez görev aldı.

TAKIMLAR, DEZENFORMASYONA "DUR" DEDİ

Kritik derbiye iki takım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyona karşı pankartlarıyla çıktı.

Müsabaka öncesi seremoniye çıkan Galatasaraylı futbolcular, dezenformasyonla mücadele kapsamında başlatılan farkındalık hareketine destek vermek için, "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" pankartı taşıdı. Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde ise "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona 'Dur' de" yazılı pankart bulundu.

Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasına da sarı-kırmızılı futbolcuların taşıdığı pankartın aynısı asıldı.

RAMS PARK BAYRAKLARLA DONATILDI

Kritik derbi öncesinde Galatasaray yönetimi, stadyumu bayraklarla donattı. Mücadele öncesinde tribünlerde yer alan koltuklara bayraklar bırakılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da seremoni sırasında görsel şölen oluşturdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A PLAKET

Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta 200'üncü kez Galatasaray formasıyla görev yapan Barış Alper Yılmaz'a derbi öncesinde plaket verildi. 25 yaşındaki futbolcuya karşılaşma öncesinde plaketi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Barış Alper Yılmaz'a üzerinde 100 yazılı forma da hediye etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Sarı-kırmızlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin ısınma hareketleri için yeşil zemine gelmesiyle birlikte, Galatasaraylı taraftarlar, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu aleyhine uzun süre tezahüratlar bulundu.

TRİBÜNLER DOLU

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçta tribünlerin tamamı doldu. Galatasaray taraftarları biletleri kısa sürede tüketirken, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü.

Derbi maçta Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek yedek başladı. Bu isimlerin yerine Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

KANTE VE CHERIF'İN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında maça ilk 11'de başladı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyunculardan cezalı duruma düşen olursa Süper Lig'in 32'nci haftasındaki RAMS Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.

TARAFTARA FORMA DAĞITILDI

Fenerbahçe Kulübü, derbiyi deplasman tribününde seyredecek olan taraftarlara toplanma alanında sarı-lacivert çubuklu forma dağıttı. Böylelikle deplasman tribününde görsel bütünlük sağlandı.

