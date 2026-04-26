Derbiye Aslan damgası! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye farklı tarife: Lider 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde, zirve yarışında erken final niteliği taşıyan bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek zirvede farkı 7 puana çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Kaçan penaltılar, tartışmalı pozisyonlar ve kırmızı ile sarı kartların havada uçuştuğu dev randevuda Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.
MAÇ GERİLİMLE BAŞLADI
Maçın henüz 6. dakikasında Jayden Oosterwolde ile Uğurcan Çakır arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu da sarı kart gördü. Uğurcan bu kartla cezalı duruma düştü.
TALISCA KAÇIRDI
13. dakikada Cherif, Davinson Sánchez müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca ise fırsatı değerlendiremedi.
BROWN CEZALI
23. dakikada Archie Brown gördüğü kartla cezalı duruma düşerken, aynı dakikada Ederson itirazdan sarı kart gördü. 41. dakikada ise Yunus Akgün tartışma sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
OSIMHEN SAHNEDE
Ve kırılma anı… Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Victor Osimhen, Mario Lemina asistinde ağları sarstı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
CİNBOM VAR'A TAKILDI
Sarı kırmızılıların 57. dakikada Torreira ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
TRİBÜNLERDE TANSİYON YÜKSELDİ
Fenerbahçeli taraftarlar yaktıkları meşaleleri Galatasaray taraftarının üzerine attı.
PENALTI VE KIRMIZI
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ikinci yarıda tamamen sarı-kırmızılıların kontrolüne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, farkı ikiye çıkardı.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Galatasaray penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncuların yoğun itirazları geldi. Bu itirazların ardından Ederson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.