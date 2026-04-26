Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan olay göndermeler: “Uykusuz her gece…”

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan olay göndermeler: “Uykusuz her gece…”

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında milyonların kilitlendiği derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, etkili oyunuyla dikkat çekerken şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekipten peş peşe yapılan paylaşımlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya "Uğurcan Çakır - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Barkdakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz Victor Osimhen" 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktükroğlu, Cherif" 11'i ile sahada yer aldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 11'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

13'üncü dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti. 40'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle kontrol eden Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Mücadelenin ikinci yarısı, maça göre daha düşük tempoda başladı. Sarı-kırmızılıların 54'üncü dakikada Osimhen ve 56'ncı dakikada Torreira ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. 60'ıncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı.

Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. 62'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Penaltı atışı öncesinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulunan Ederson, Yasin Kol'un uyarılarına rağmen kalesine dönmedi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Brezilyalı kaleci daha sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 67'nci dakikada Barış Alper Yılmaz, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

83'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Lang'ın kullandığı kornerde topu alan kaleci Mert Günok, Guendouzi ile çarpışında top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0. 90+1'inci dakikada Guendouzi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif'in şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

SOSYAL MEDYADA OLAY GÖNDERME: "UYKUSUZ HER GECE"ü

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray cephesinden sosyal medyada peş peşe "caps" ve göndermeli videolar gelmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı hüsranları içeren bir videoyu, "Uykusuz her gece" notuyla paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede milyonlarca etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.

"BARAJLARIMIZ İÇİN MÜJDELİ HABER GELDİ"

Bu paylaşımın ardından bir gönderme daha geldi. Bu paylaşımda, baraj ve kanarya görüntülerinin yer aldığı videoda, "Su seviyesi son 2 saatlik yağışla arttı, yetkililer şaşkın" ifadelerine yer verilirken, notuyla paylaşıldı.

"TERBİYECİ"

Bir diğer paylaşımda ise Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eserine gönderme yapan bir parodi kullanıldı. Görselde, Okan Buruk ve kanarya figürlerine yer verildi. "Terbiyeci" notuyla paylaşıldı

