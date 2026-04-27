Fenerbahçe’de derbi sonrası kriz: Taraftar tesislere akın etti
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanından 3-0’lık ağır bir yenilgiyle dönen Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giden yüzlerce taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi. Gece saatlerinde tesis önünde tansiyon yükselirken istifa sloganları atıldı, emniyet güçleri ise olası taşkınlıkların önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yenildi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüsü yuhalayarak protesto etti.
Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.