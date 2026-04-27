Fenerbahçe’de derbi sonrası kriz: Taraftar tesislere akın etti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanından 3-0’lık ağır bir yenilgiyle dönen Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giden yüzlerce taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi. Gece saatlerinde tesis önünde tansiyon yükselirken istifa sloganları atıldı, emniyet güçleri ise olası taşkınlıkların önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fotoğraf (AA) Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.