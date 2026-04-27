Ederson’dan Galatasaray derbisi sonrası özür paylaşımı: “Haksızlığa uğradık”

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbinin yankıları sürerken, Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyette, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan tecrübeli kaleci, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. Taraftardan özür dileyen Ederson, hakem yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK: EDERSON OYUN DIŞI KALDI

RAMS Park'ta tansiyonun yükseldiği anlarda, hakem Yasin Kol'un kararlarına itiraz eden Ederson, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Takımını kritik bir anda eksik bırakan Brezilyalı kaleci, yaşadığı pişmanlığı taraftarlarla paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşan Ederson, "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ederson paylaşımında şunları söyledi:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum"

Fenerbahçe’de derbi sonrası krizFenerbahçe’de derbi sonrası kriz FENERBAHÇE'DE DERBİ SONRASI KRİZ
Galatasaray’dan olay göndermelerGalatasaray’dan olay göndermeler GALATASARAY'DAN OLAY GÖNDERMELER
Derbiye Aslan damgasıDerbiye Aslan damgası DERBİYE ASLAN DAMGASI

