Potada dev final! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak

Son EuroLeague şampiyonu ve geçen sezon tüm kupaları kazanan Sarı-Lacivertliler, derbiden galip çıkarak üst üste üçüncü Türkiye Kupası zaferini hedefliyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yolculuğuna çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76'lık skorla mağlup ederek başladı. Yarı final karşılaşmasında Türk Telekom'u 86-78 ile geçerek finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ GAİN'DE SON DURUM

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Tofaş'ı 100-91, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 91-82'lik skorla geçen Beşiktaş Gain, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

KUPADA SON DURUM

Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez kazanırken, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş ise 2011-2012 sezonunda Banvit'i 78-74 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi mağlup etmeleri durumunda 14 yıllık Türkiye Kupası özlemini sona erdirmeyi hedefliyor.