Kadınlarda Türkiye şampiyonu Fenerbahçe Opet! Fenerbahçe Opet 86-66 Galatasaray Çağ Faktoring

Fenerbahçe bu sonuçla 15. kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE

Fotoğraf (AA)

FENERBAHÇE OPET BU SEZON KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Opet, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Ligde 13'te 13 yapan Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise 8'de 8 ile yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükselmişti.