Kadınlarda Türkiye şampiyonu Fenerbahçe Opet! Fenerbahçe Opet 86-66 Galatasaray Çağ Faktoring
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Fenerbahçe Opet 86-66 kazandı ve 15. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
EN ÇOK KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE
İlki 1992-93 sezonunda oynanan Kadınlar Türkiye Kupası'nda toplam 15 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
FENERBAHÇE OPET BU SEZON KAYBETMEDİ
Fenerbahçe Opet, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Ligde 13'te 13 yapan Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise 8'de 8 ile yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükselmişti.