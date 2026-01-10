Domenico Tedesco: "Ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum"
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği 2025 Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, 12 yıl sonra kupayı yeniden müzesine götürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray karşısında harika bir oyun sergilediklerini belirterek, “Daha fazla gol atabilirdik. Zor ve tempolu bir maçtı. Ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco soruları yanıtladı. Sözlerine 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Tedesco, Fenerbahçe'de elde ettiği ilk kupayı şu sözlerle paylaştı:
"Kupalar sonsuza dek tarihte yerini alır. Benim için de çok önemli kupalar kazanmak. Ancak bazen küme düşme hattında iken ligde kalırsınız, sonunda kupa yoktur ama o da çok güzel başarıdır. Kupalar tek önemli şey değildir. Bugün çok mutluyum, harika bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıyı domine ettik. Daha fazla gol atabilirdik. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, tempolu bir maçtı. Mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyum."
"(GUENDOUZİ) BUGÜN HARİKA OYNADI"
Final maçının en iyi oyuncusu seçilen ve kısa süre önce takıma katılan Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin performansıyla ilgili Tedesco, "Matteo'nun bizimle olmasından dolayı çok mutluyum. İstanbul'a getirmek harika. Getirme zamanı da çok önemli. Ocak ayı transfer penceresi açılır açılmaz çok önemliydi. Daha önce söylediğim gibi ocak ayında transfer zordur. Ama kulüp harika bir iş çıkarttı. Bugün de harika oynadı, 8 aydır buradaymış gibi oynadı" diye konuştu.