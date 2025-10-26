Fenerbahçe’nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı

Melih Mahmutoğlu (AA)



Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.



Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.



Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

