Fenerbahçe'nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 11:37
Fenerbahçe’nin kaptanı alkollü araç kullanırken yakalandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı olan Melih Mahmutoğlu, alkollü araç kullanırken Beşiktaş'ta polis ekiplerine yakalandı. Ehliyetine el konulan Mahmutoğlu'na para cezası da uygulandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

Melih Mahmutoğlu (AA)Melih Mahmutoğlu (AA)

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

