Kadıköy’ün büyücüsü sahnede! Fenerbahçe evinde Alman temsilcisini tek golle geçti
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Almanya ekibi Stuttgart’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği tek golle rakibini mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti. Ahaber.com.tr editörü Fatih Murat Erdoğan, mücadeleyi stadyumdan canlı takip ederek tüm gelişmeleri anbean aktardı. İşte mücadelede yaşananlar...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca, temsilcimiz Fenerbahçe evinde tek golle Alman ekibini mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.
Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Viktoria Plzeň FK ile karşı karşıya gelecek.
AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM
Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa maçlarında gol yollarında takımı sırtlıyor.
Ligde henüz gol orucunu bozamayan tecrübeli oyuncu, Stuttgart karşısında 34. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti. Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı.
Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.
PENALTI KARARLARI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmada hem Fenerbahçe'nin hem de Stuttgart'ın birer penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.
Müsabakanın 60. dakikasında Nene'nin yerde kalmasıyla hakemin verdiği penaltı kararı, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiz sayıldı. Maçın 66. dakikasında bu kez konuk ekip lehine penaltı kararı veren hakem, VAR müdahalesiyle pozisyonu ekrandan inceledi ve penaltı kararından vazgeçti.
KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de resmi müsabakalarda mağlubiyet görmedi.
Ligde Kadıköy'de oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iç saha performansını Avrupa'da da sergiledi.
Sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u mağlup ederken Benfica ile berabere kalmıştı.
JHON DURAN FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu. Duran, maçın 87. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.
MAÇ SONU KAVGA
Mücadelenin sona ermesiyle birlikte iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi ve kısa süreli bir arbede yaşandı.
TARAFTARDAN DESTEK PANKARTI
Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde Filistin'e destek pankartı açtı. Sarı-lacivertli tribünlerde, "Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin halkının yanında olunduğu mesajı verildi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
11. dakikada Nene'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etti.
14. dakikada kendi yarı sahasından hızlı ilerleyen Nene'nin ceza sahası içine sol taraftan girip uzak direğe vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Archie Brown'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Nübel'de kaldı.
21. dakikada İsmail Yüksek'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alexander Nübel meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında seken topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu alan Nelson Semedo'nun ceza yayının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yükselen Luca Jaquez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Angelo Stiller'in, Milan Skriniar'a yaptığı hareket sonrasında hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 1-0
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Stuttgart etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Bouanani'nin sert şutunda Alvarez, kayarak topa müdahale ederek gole engel oldu.
60. dakikada Alvarez'in uzun pasına hareketlenen Nene'nin kafa vuruşunda En-Nesyri meşin yuvarlağı yeniden Nene'yle buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.
66. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Stiller'de kaldı. Bu futbolcu şutunu attığı sırada yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jakob Kehlet, Alvarez'in müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Kehlet, penaltıyı iptal etti.
82. dakikada Stuttgart hızlı geldi. Sol kanatta topla buluşan Tomas, ceza sahasına hareketlenen Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ancak top yandan auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
