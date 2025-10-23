Kadıköy’ün büyücüsü sahnede! Fenerbahçe evinde Alman temsilcisini tek golle geçti

Fotoğraf (AA)

PENALTI KARARLARI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada hem Fenerbahçe'nin hem de Stuttgart'ın birer penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 60. dakikasında Nene'nin yerde kalmasıyla hakemin verdiği penaltı kararı, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiz sayıldı. Maçın 66. dakikasında bu kez konuk ekip lehine penaltı kararı veren hakem, VAR müdahalesiyle pozisyonu ekrandan inceledi ve penaltı kararından vazgeçti.