Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre; kritik mücadele için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet görevlendirildi.

DAHA ÖNCEKİ TÜRKİYE TAKIMLARI PERFORMANSI

(08.12.2016) Konyaspor 0-1 Gent

(15.08.2019) Trabzonspor 2-1 Sparta Prag

(26.11.2020) Karabağ 2-3 Sivasspor

(13.10.2022) Trabzonspor 4-0 Monaco

(28.08.2025) Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport

Jakob Kehlet aynı zamanda 24/25 sezonunun ikinci yarısında VAR hakemi olarak Trendyol Süper Lig'de görev almış, Toplam 8 maçı VAR hakemi olarak yöneten Danimarkalı, 21 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Beşiktaş maçında da görev yapmıştı.