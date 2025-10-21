Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre; kritik mücadele için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet görevlendirildi.
DAHA ÖNCEKİ TÜRKİYE TAKIMLARI PERFORMANSI
(08.12.2016) Konyaspor 0-1 Gent
(15.08.2019) Trabzonspor 2-1 Sparta Prag
(26.11.2020) Karabağ 2-3 Sivasspor
(13.10.2022) Trabzonspor 4-0 Monaco
(28.08.2025) Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport
Jakob Kehlet aynı zamanda 24/25 sezonunun ikinci yarısında VAR hakemi olarak Trendyol Süper Lig'de görev almış, Toplam 8 maçı VAR hakemi olarak yöneten Danimarkalı, 21 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Beşiktaş maçında da görev yapmıştı.