Sarı lacivertliler zorlu virajda! Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | Muhtemel 11’ler

Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirveye yaklaşmanın peşinde (AA)



LİGDE 65. RANDEVU

Samsunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 64 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.



SON 4 MAÇIN 3'Ü BERABERE BİTTİ

Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Samsunspor ile Fenerbahçe arasında 4 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 1'i de Samsun'da olmak üzere 3 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı.