Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran anlaştığı teknik direktörü duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.08.2025 16:56
Fenerbahçe'de eylül ayında yapılacak seçimde başkan adayı olan Sadettin Saran, Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük pozisyonu için Portekizli Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Saran göreve seçilmesi durumunda, Portekizli teknik adamın takımın başına geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımı için teknik direktör adaylarının Portekizli Sergio Conceiçao olduğunu açıkladı.

Sadettin Saran, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibarıyla kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur." ifadelerini kullandı.

Sergio Conceiçao (A Haber arşiv)Sergio Conceiçao (A Haber arşiv)

Yönetimi ivedilikle harekete geçmeye davet ettiklerini belirten Saran, şunları kaydetti: "Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Fenerbahçe her şeyden önemlidir."

