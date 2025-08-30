Gençlerbirliği’nin konuğu Fenerbahçe!

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybeden başkent ekibinde, Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Moussa Kyabou ile bireysel antrenmanda ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe ile son maçını 14 Mart 2021'de deplasmanda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.