Fenerbahçe’de Mourinho dönemi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 10:36 Güncelleme: 29.08.2025 10:38
Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

