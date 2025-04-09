Fenerbahçe fırsat transferi peşinde!

Matias Vecino

İSTATİSTİKLERİ

Lazio'da bu sezon rotasyonda kalan Vecino, Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 21 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 1.153 dakika sahada kalabilen Uruguaylı oyuncu, 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.