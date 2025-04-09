09 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe fırsat transferi peşinde!

Fenerbahçe fırsat transferi peşinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 11:26
ABONE OL
Fenerbahçe fırsat transferi peşinde!

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip 'fırsat' transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe yeni sezon için transfer hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Matias Vecino Matias Vecino

FIRSAT TRANSFERİ

İtalyan basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, Matias Vecino'yu fırsat transferi olarak gördüğünün altı çizildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

VECINO GELİRSE AMRABAT YOLCU

Fenerbahçe, sezon sonunda Vecino'yu alması halinde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Matias Vecino Matias Vecino

İSTATİSTİKLERİ

Lazio'da bu sezon rotasyonda kalan Vecino, Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 21 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 1.153 dakika sahada kalabilen Uruguaylı oyuncu, 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Fenerbahçe fırsat transferi peşinde!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör