Süper Lig’de dikkat çeken istatistik! İkinci devrenin lideri Fenerbahçe

Göztepe, ligin ikinci devresinde şu ana kadar sadece 8 puan toplayabildi. (İHA)



GÖZTEPE İLK YARIDAKİNDEN ÇOK FARKLI

Ligin ikinci devresinde Adana Demirspor'dan sonra en az puan toplayan ekip konumundaki Göztepe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamasına rağmen ikinci devrede bu görüntüsünden uzak bir tablo çizdi. Ligin ikinci yarısına Onvo Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.



İlk yarının başarılı ekiplerinden Reeder Samsunspor, ikinci devrede 15 puan toplamasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.



TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Bellona Kayserispor, Sergey Jakirovic yönetiminde; Onvo Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile; Sipay Bodrum FK ise teknik direktörü Jose Morais ile başarılı sonuçlar aldı. İkinci devrede Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK on sekizer, Bellona Kayserispor ise 17 puan topladı.



Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerine rağmen ikinci yarıda 18 puana ulaştı.