Galatasaray ile Fenerbahçe arasında "kaleci" savaşı!

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı transfere de yansıdı. Sezonun bitimine haftalar kala kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.
LUCAS PERRI SAVAŞI
İki ezeli rakip Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgileniyor.
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine Perri'yi takıma dahil etmek istiyor.
Sarı-kırmızılıların, görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı file bekçisine Fenerbahçe de rakip oldu. Brezilya basınından RTI Esporte'in haberine göre; sarı-lacivertliler de 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor.
MOURINHO ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin de temas kurduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncuyla özel konuştuğu aktarıldı. Tecrübeli eldivenin, Portekizli hoca ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.
F.BAHÇE'DEN 3 KATI FAZLA MAAŞ
F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi. Maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü.