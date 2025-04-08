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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında "kaleci" savaşı!

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonu için transfer rekabetine de şimdiden başladı. Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen iki dev ekip aynı isme takip oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:14
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaleci savaşı!

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı transfere de yansıdı. Sezonun bitimine haftalar kala kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

LUCAS PERRI SAVAŞI

İki ezeli rakip Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgileniyor.

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine Perri'yi takıma dahil etmek istiyor.

Sarı-kırmızılıların, görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı file bekçisine Fenerbahçe de rakip oldu. Brezilya basınından RTI Esporte'in haberine göre; sarı-lacivertliler de 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

MOURINHO ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin de temas kurduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncuyla özel konuştuğu aktarıldı. Tecrübeli eldivenin, Portekizli hoca ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

F.BAHÇE'DEN 3 KATI FAZLA MAAŞ

F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi. Maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

İSTATİSTİKLERİ

Lucas Perri bu sezon Lyon'da 38 maçta 47 gol yerken 12 karşılaşmada kalesini kapattı.

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