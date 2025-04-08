Galatasaray ile Fenerbahçe arasında "kaleci" savaşı!

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F.BAHÇE'DEN 3 KATI FAZLA MAAŞ

F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi. Maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü.