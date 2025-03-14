Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya eleştiri: Kadıköy'deki hataları...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers'ın konuğu olan Fenerbahçe maçı ve uzatmaları 2-0'lık skorla geçmesine rağmen penaltılarda rakibine boyun eğdi. Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltılar sonucu elenen sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken, maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.
İkinci yarıya rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan Fenerbahçe, normal süreyi 2-0 üstün tamamladı ve müsabaka uzatmalara gitti.
Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.
Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, maçın hakemine sert eleştirilerde bulunuldu. İşte o yazılar...
EMRE BOL - BÖYLE Mİ OLACAKTI!
Bence Mourinho, Mert Müldür dışında "Gelecek Fenerbahçe" kadrosunu çıkardı. Ağır diye eleştiri alan Dzeko-Tadiç ikilisine kement atılınca takımın hızı da arttı. Rangers ekibi ilk maçta olduğu gibi "tek yapabildikleri" taktikle sahadaydı. Ama bu kez Fred'le daha sertleşen Fenerbahçe orta sahası rakibin hızlı geçişlerine pek fazla fırsat vermedi. Osayi Samuel dışında kötü oynayan kimse yoktu sarı- lacivertlilerde... Olağanüstü mücadele ettiler. Karşılaşmanın uzatmalara ardından penaltılara kalması tamamen şanssızlıktı. Zira oyunun her anında Fenerbahçe Rangers'i adeta ezdi. Hatta öyle anlar vardı ki top dakikalarca Fenerbahçe'de kaldı. Kostiç'e ve Szymanski'ye ayrı parantez açmak gerek. Gerçekten mükemmel performans gösterdiler. İş penaltılara hatta uzatmalara bile kalmadan bitmeliydi. Çünkü penaltıların zar atmaktan farkı yok! Zaten Fenerbahçe'nin iyi penaltı atamadığını biliyoruz. Bu kadar iyi oynadığın, lig maçı öncesi bu kadar yorulduğun bir karşılaşmanın sonu böyle olmamalıydı. Gerçekten çok yazık oldu. Artık lige geri dönüp bu oyun oynanırsa şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. İnanın İskoçlar bile şaşırmıştır bu sonuca...
GÜRCAN BİLGİÇ - BÖYLE BİTMEMELİYDİ
İstanbul'daki skorun ağırlığını hissediyorlardı. Rangers da bu avantajından vazgeçecek gibi değildi. "Kora kor" dediğimiz temaslı, yakın ve tempolu şekilde karşıladılar Fenerbahçe'yi. Oyunu kurdurmadılar, sahaya kaosu davet ettiler ve usta oyuncuları Cerny ile de kendilerince şovlarını yaptılar. Bilinmezlik probleminde, Talisca, Fred ve Kostic'e emanetti organizasyon. 36'da En Nesyri golü kaçırdığında maçın adı değişti aslında. İskoçlar "Ne oluyor?" dediler, bizimkiler "atabiliriz" duygusuna yeniden kavuştular. 44'te Szymanski usta işi attı golü. O ana kadar da maçın "etkisiz" elemanıydı. Futbolun kendi yasasında, hikayeyi yeniden yazma iznini alıyordu genç Polonyalı... İkinci yarıda sadece maçı uzatmaya götüren skoru almadılar, fizik olarak geriye giden Rangers karşısında farkı da bulabilirlerdi. 75'te Dzeko ve Tadic'in girmesiyle birlikte "akıl – fikir" de geldi Fenerbahçe ataklarına. Dzeko topu tutuyor, Tadic doğru yerde pas istasyonu oluyordu. Gecenin güzelliğine başka heyecan geldi, "Tarih nasıl yazılır" yeniden tüm Türkiye'ye hatırlattılar. Uzatmalar, Mourinho'nun organizasyonunda, hamlelerinde, takımı diri tutmasında, Mert Müldür'ün sakatlığı sonrasında önce Szymanski'yi, sonra Tadic'i sağ beke almasıyla geçti. Pozisyonlar da buldular. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışı, Skriniar'ın gövde gösterisi. İnanmış bir takım halinde, birbirlerine sarılarak maçın sonunu getirdiler. Ama futbolun cilvesi penaltılarda sonuna kadar hak ettiğimiz turu kaybettik. Böyle bitmemeliydi.
MUSTAFA ÇULCU - 3 PENALTIYI VERMEDİ
Rangers ilk maçta nasıl oynadıysa bu maçta da aynı plan ile sahada. Yine kalabalık savunma yapıyor ve geçiş hücumu kovalıyor. Fenerbahçe savunmada ilk maçta yaptığı hataları yapmadan oynuyor. Özellikle ikinci yarı ve uzatmalarda Fenerbahçe çok coşkulu ve de tempoluydu. Sahada muhteşem bir Szymanski ve kalede cana can katan İrfan Can vardı ama penaltılarda istenilen başarılı vuruşlar gelmeyince tur gitti Avrupa bitti. Norveçli Espen Eskas UEFA'nın yatırım yaptığı güvendiği bir hakem. Aldığı maçlar onu gösteriyor. Lakin Talisca'ya ceza alanı ön çizgisinde Jefte net sarı gerektiren bir faul yaptı. Eskas önce sol kolu ile Fenerbahçe lehine faul verdiğini gösterdi. Sonra 1 nolu yardımcının uyarısıyla döndü aldatmadan dolayı Talisca'ya sarı gösterdi. Bu seviye bir hakem için çok kötü karar. Şaşkınlıkla izledik.
Maçı kim yönetiyor? 'Oyunu salacağım' diye faullerde hatalar yaptı. İlk yarı bittiğinde 16 faul, 5 sarı kart hakemin oyunu kontrolde zorlandığını gösteriyor. En-Nesyri topa kafa vurdu Balogun'un açılan sol kol dirsek üstüne gelen topta penaltı bekledik devam kararı geldi. İkinci yarıda Kostic şut attı karşısında Rıdvan önce iki kol arkada bağlı tam top geçerken sol kol vücuttan kısmen ayrıldı el topun geçişini engelledi yine devam kararı geldi. IFAB ve UEFA elle oynama kriterlerini revize etmesi gerekiyor. VAR da tanıdık bir isim Hollandalı Pol van Boekel vardı. Fenerbahçe 65'te, Rangers 84'te penaltı beklediler devam kararları doğruydu. Uzatmanın 116. dakikasında Raskin geç kalınca Mert Hakan'ın ayağına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama Eskas yine devam dedi. Son dakika Kostic penaltı bekledi ama ayağını yere sürterek kendini bırakıyor devam kararı doğruydu.
BÜLENT TİMURLENK - MOURINHO'NUN KADIKÖY'DEKİ HATALARI
Mourinho hatalarından ders çıkartabilecek kadar tecrübeli ve akılı bir teknik adam. Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi. İlk 30 dakika belki Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinde parlak bir görüntü çizmese de Ibrox tribünleri bütün maçı tırnaklarını yiyerek izlediler. Szymanski'nin nefis golü, ikinci golde Mert'in ısrarla hücum bindirmesi ve sahanın en iyisi Fred önderliğinde turu geçmeyi hak eden bir futbol... İskoçlar İstanbul'da maden bulmuşlardı. Dün Cerny'nin yetenekleriyle oyuna tutunmaya çalıştılar. İkinci topları Fred ve Amrabat toplayınca geçiş hücumu bulmakta da zorlandılar. Mourinho'nun takımı 90 dakika içinde fişi çekebilirdi. 19 hücumun golle sonuçlanan isabetli 2 şut dışında çerçeveye topu vuramamak ilk maçta olduğu gibi dün de sorundu. Uzatmalarda İrfan Can'ın nefis kurtarışının altını çizmek lazım… Tadic çok kaçırdığı bilindiği halde (geçen sene Olympiakos eşleşmesinde kaçırmıştı) ilk penaltıcı olmasa tur gelir miydi? Cevabı yok bu sorunun. Futbol garip oyun… Sonuçta canını dişine takarak oynayan Fred de kaçırdı. Mou penaltıcıları ve sıralamasını daha iyi belirleyebilirdi. Ama ondan daha önemlisi elbette ki Kadıköy'deki hataları...
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