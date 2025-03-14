14 Mart 2025, Cuma
Haberler Fenerbahçe Haberleri ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Giriş: 14.03.2025 12:01 Güncelleme: 14.03.2025 12:14
ABONE OL
ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

1 NİSAN SALI:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 NİSAN ÇARŞAMBA:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 NİSAN PERŞEMBE

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör