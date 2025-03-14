ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.



Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:





1 NİSAN SALI:



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)



2 NİSAN ÇARŞAMBA:



17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)



20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



3 NİSAN PERŞEMBE



20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)