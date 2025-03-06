Kanarya Kadıköy'de kayıp! Fenerbahçe Rangers'e mağlup oldu | Umutlar rövanşa kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile kozlarını paylaştı. Mücadelede Fenerbahçe Rangers'e 1-3 mağlup oldu. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
KANARYA KADIKÖY'DE KAYIP
Mücadelede Fenerbahçe Rangers'e 1-3 mağlup oldu.
Kanarya'nın tek golü 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Rangers'ın gollerini ise 42 ile 81. dakikalarda Vaclav Cerny ve 6. dakikada Cyriel Dessers kaydetti.
Öte yandan Rangers'ın karşılaşmada attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
Mücadelede yaşananlar...
6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1
19. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, son çizgiden topu içeriye çevirdi. En-Nesyri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasında En-Nesyri topu göğsüyle Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta kaleci Butland, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Sağdan Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku'nun bu noktadan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
42. dakikada Rangers skoru yeniden lehine çevirdi. Cerny, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Dessers'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden kale alanına yönelen Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin arka direkte yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2
Rangers, ilk devreyi 2-1 önde bitirdi.
66. dakikada Saint-Maximin'in sol çaprazdan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
75. dakikada Tadic'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Djiku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
81. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3
90+1. dakikada Dzeko'nun pasında Talisca'nın yayın solundan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Butland topu kornere çeldi.
Rangers, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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