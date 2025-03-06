Kanarya Kadıköy’de kayıp! Fenerbahçe Rangers’e mağlup oldu | Umutlar rövanşa kaldı

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KANARYA KADIKÖY'DE KAYIP

Mücadelede Fenerbahçe Rangers'e 1-3 mağlup oldu.

Kanarya'nın tek golü 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Rangers'ın gollerini ise 42 ile 81. dakikalarda Vaclav Cerny ve 6. dakikada Cyriel Dessers kaydetti.

Öte yandan Rangers'ın karşılaşmada attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Mücadelede yaşananlar...

6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1