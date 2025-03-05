Jose Mourinho'dan Rangers maçı öncesi gönderme: Normal bir savaş olacağını düşünmüştüm
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın saat 20.45’te İskoçya ekibi Rangers’ı konuk edecek. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, Galatasaray'a göndermede bulundu. Mourinho, 'Ben bunun normal bir savaş, mücadele olduğunu düşünmüştüm.' dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te İskoçya ekibi Rangers'ı konuk edecek.
Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.
18 maçtır yenilmemelerinin sebebinin zorluklara karşı gösterdikleri cesaretten dolayı olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplerimize her zaman saygı duyduk ama her zaman saha içerisinde problemler, sıkıntılar yaşadık. 18 maçtır yenilmiyor olmamızın sebebi de bu zorluklara karşı gösterdiğimiz cesaret ve ruh. Ama saha dışında bir zorluk yaşamadık, zor bir dönemden geçmedik" ifadelerini kullandı.
"BİRLİK OLDUĞUMUZ ZAMAN BAŞARI GELECEKTİR"
Basketbol maçlarına taraftar olarak gittiği için atmosferi daha iyi hissettiğini söyleyen ve Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'den övgü dolu sözlerle bahseden Jose Mourinho, "Obradovic çok büyük bir koç, büyük bir kişilik, büyük bir motivasyon sağlayıcısı. Ben başka takımda da onun başarısını görebiliyordum. Arenaya basketbol maçlarını izleyemeye gittiğim zaman onun çalışmalarını görebiliyorum. Burası büyük bir kulüp. Buradaki başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman er ya da geç başarı gelecektir. Basketbol maçlarına gittiğimde daha iyi hissediyorum. Taraftar olarak gidiyorum ve hissetmem daha rahat oluyor. Ama futbolda bunu hissetmem daha zor oluyor çünkü maça odaklanmış oluyorum. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Benim tek düşüncem Fenerbahçe" şeklinde konuştu.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"
2003 yılındaki UEFA finalinde Porto ile Celtic'i yendikleri maç için Rangers taraftarının her fırsatta kendisini tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine Mourinho, "Türkiye'de çok fazla olmuyor. Türkiye'de İskoç hiç kimseyle karşılaşmadım. Portekiz veya Londra'da olduğum zaman bu başarımdan dolayı tebrik ediyorlar. Benim için çok önemli bir maçtı çünkü Avrupa'da ilk finalimdi. Celtic ve Rangers'a saygı duyuyorum. Yarınki maç bizim için zor olacak. İskoç takımına karşı oynayacak olmaktan ve önümüzdeki hafta İskoçya'ya gidecek olmaktan dolayı mutluyum" sözlerini kullandı.
1990'lı yıllarda bir dönem İskoçya'da bulunduğunun hatırlatılması üzerine Mourinho, "Publar anlamında felaketti, gittiğim zaman sadece soda limon içebiliyordum. Orada çok önemli insanlarla tanıştım ve çalışma imkanı buldum. Teknik direktör diplomasını almak bir öğrenme sürecidir. Üniversite diplomamla gitmiştim oraya. Hala futbol oynamaya devam ediyordum. Oradaki teknik direktör kursunda öğretilenler çok önemliydi. Hala bana sorulduğunda orayı öneriyorum" dedi.
Portekizli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buraya geldiğimde bir şey vardı ki taraftarlara savaşmanın sözünü vermiştim. Ben bunun normal bir savaş, mücadele olduğunu düşünmüştüm. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmak ve kazanmak anlamında düşünmüştüm. Burada birkaç ay geçirdikten sonra şunu fark ettim ki bunun birazcık daha fazlasını yapmam gerekiyor."
"GELECEKTE NEDEN OLMASIN"
'Bir gün İskoçya'da çalışmak ister misin' şeklinde gelen soruya Mourinho, "Şu an değil çünkü şu anda bir işim var. İşim beni motive eden bir iş ve aynı zamanda sadakat gerektiren bir iş. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı bir lig olduğunu söyleyebilirler. Benim için tutku olan bir lig. Benim için futbolda tutku her şeydir. Boş stadyumların, tutkunun olmadığını yerde oynamanın bir anlamı yoktur. Celtic ve Rangers çok büyük takımlar ama neden olmasın. Celtic'in harika bir hocası var Brendon. Rangers'ın hocası Ferguson. Onlara başarılar diliyorum" cevabını verdi.
"ALTERNATİFLERİMİZ VAR"
Yarın Rangers'a karşı Fred, Osayi ile Oğuz Aydın'ın forma giyemeyeceğini, İsmail Yüksek'in ise forma giymesinin zor olduğunu aktaran Mourinho, "Sadece Fred ve Osayi değil Avrupa listesinde yazamadığımız oyuncular da var. Mesela Oğuz Aydın. Oğuz Aydın takım için çok önemli bir oyuncu. Avrupa'da bu kadar maç oynayınca sarı kartlar kaçınılmaz oluyor. Bizden 4 maç az oynamış takımlara karşı bu kartların geçerli olmasını adil olduğunu düşünmüyorum. Fred son dönemde harika bir performans sergiliyor. Alternatiflerimiz var. Tadic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski var. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz zorluklarla karşılaşmıştık. İsmail'in sağ bek oynaması gerekmişti, Yusuf ilk Avrupa maçını oynamıştı" dedi.
Rangers'ın Teknik Direktörü Barry Ferguson hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "O'nun tabii ki oyuncu olarak geçmişini biliyorum. Teknik direktörlük kariyeri hakkında pek fazla bilgim yok. Şu anda kulüple arasında olan duygusal bağa saygı duyuyorum. Futbolda teknik direktörlerle taraftarın bağını çok önemli buluyorum. Şuna eminim ki bir önceki teknik direktörlerine göre daha zor olacağını düşünüyorum. Bir önceki teknik direktörleri felsefeye çok odaklanıyordu. Ama futbol saha içerisinde kazanılır. Ferguson'un hedef odaklı olacağını düşünüyorum. Yarın bizler için zor bir maç olacak ama aynı zamanda onlar için de zor bir maç olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
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