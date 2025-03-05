Jose Mourinho’dan Rangers maçı öncesi gönderme: Normal bir savaş olacağını düşünmüştüm

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"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

2003 yılındaki UEFA finalinde Porto ile Celtic'i yendikleri maç için Rangers taraftarının her fırsatta kendisini tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine Mourinho, "Türkiye'de çok fazla olmuyor. Türkiye'de İskoç hiç kimseyle karşılaşmadım. Portekiz veya Londra'da olduğum zaman bu başarımdan dolayı tebrik ediyorlar. Benim için çok önemli bir maçtı çünkü Avrupa'da ilk finalimdi. Celtic ve Rangers'a saygı duyuyorum. Yarınki maç bizim için zor olacak. İskoç takımına karşı oynayacak olmaktan ve önümüzdeki hafta İskoçya'ya gidecek olmaktan dolayı mutluyum" sözlerini kullandı.

1990'lı yıllarda bir dönem İskoçya'da bulunduğunun hatırlatılması üzerine Mourinho, "Publar anlamında felaketti, gittiğim zaman sadece soda limon içebiliyordum. Orada çok önemli insanlarla tanıştım ve çalışma imkanı buldum. Teknik direktör diplomasını almak bir öğrenme sürecidir. Üniversite diplomamla gitmiştim oraya. Hala futbol oynamaya devam ediyordum. Oradaki teknik direktör kursunda öğretilenler çok önemliydi. Hala bana sorulduğunda orayı öneriyorum" dedi.

Portekizli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya geldiğimde bir şey vardı ki taraftarlara savaşmanın sözünü vermiştim. Ben bunun normal bir savaş, mücadele olduğunu düşünmüştüm. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmak ve kazanmak anlamında düşünmüştüm. Burada birkaç ay geçirdikten sonra şunu fark ettim ki bunun birazcık daha fazlasını yapmam gerekiyor."

"GELECEKTE NEDEN OLMASIN"

'Bir gün İskoçya'da çalışmak ister misin' şeklinde gelen soruya Mourinho, "Şu an değil çünkü şu anda bir işim var. İşim beni motive eden bir iş ve aynı zamanda sadakat gerektiren bir iş. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı bir lig olduğunu söyleyebilirler. Benim için tutku olan bir lig. Benim için futbolda tutku her şeydir. Boş stadyumların, tutkunun olmadığını yerde oynamanın bir anlamı yoktur. Celtic ve Rangers çok büyük takımlar ama neden olmasın. Celtic'in harika bir hocası var Brendon. Rangers'ın hocası Ferguson. Onlara başarılar diliyorum" cevabını verdi.