İstanbul’a gelen bir Rangers taraftarı feci şekilde can verdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Rangers taraftarları da bu müsabakayı takip etmek için İskoçya'dan, İstanbul'a geldi. İskoçya ekibi ise gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir taraftarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan birinin İstanbul'da gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgünüz. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklından geçen ilk şey aileleri ve arkadaşlarıdır. Bu trajik olay nedeniyle hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca Fenerbahçe de hayatını kaybeden İskoç taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.