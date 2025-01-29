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Jose Mourinho'ya UEFA'dan ceza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 10:01
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Jose Mourinho’ya UEFA’dan ceza!

UEFA, Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi. İşte sebebi...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya UEFA'dan ceza geldi. UEFA, Portekizli teknik adama en az 1 maç men verdi. Buna göre Mourinho Midtjylland maçında olmayacak.

Cezanın nedeni ise Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması.

Portekizli teknik direktörün daha öncesinde ertelemeli cezası vardı.

MANCHESTER MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıklamıştı.

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Jose Mourinho’ya UEFA’dan ceza! Jose Mourinho’ya UEFA’dan ceza! Jose Mourinho’ya UEFA’dan ceza!

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