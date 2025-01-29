Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya UEFA'dan ceza geldi. UEFA, Portekizli teknik adama en az 1 maç men verdi. Buna göre Mourinho Midtjylland maçında olmayacak.

Cezanın nedeni ise Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması.

Portekizli teknik direktörün daha öncesinde ertelemeli cezası vardı.

MANCHESTER MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıklamıştı.