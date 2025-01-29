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Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 13:23
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Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8'inci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Midtjylland maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, bugün Danimarka'ya gidecek.

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Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı
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