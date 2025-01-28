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Fenerbahçe'de Midtjylland maçı hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 14:10 Güncelleme: 28.01.2025 14:11
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Fenerbahçe’de Midtjylland maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı | Fotoğraf: X ekran görüntüsüFenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı | Fotoğraf: X ekran görüntüsü

Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı | Fotoğraf: X ekran görüntüsüFenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı | Fotoğraf: X ekran görüntüsü

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe’de Midtjylland maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de Midtjylland maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de Midtjylland maçı hazırlıkları başladı
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